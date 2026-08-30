एशिया कप में भारत की धमाकेदार जीत, थाईलैंड को एकतरफा अंदाज में हराया, शेफाली वर्मा ने बल्ले से मचाई तबाही!

महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की है. टीम इंडिया ने थाईलैंड को एकतरफा अंदाज में 94 रनों से बुरी तरह हरा दिया. भारतीय गेंदबाजों के आगे थाईलैंड की टीम पूरी तरह बेबस नजर आई और आसानी से घुटने टेक दिए.
भारत के लिए नंदिनी शर्मा ने तीन अहम विकेट चटकाए. वहीं अपना 150वां टी20 मुकाबला खेल रही दीप्ति शर्मा ने पहले ही ओवर में दो विकेट झटक लिए. दीप्ति का यह ओवर मेडन रहा.
मैच का अंतिम विकेट भी दीप्ति ने ही झटका. उन्होंने बिना कोई रन खर्च किए तीन विकेट लिए और थाईलैंड की पूरी टीम को 65 के स्कोर पर ढेर कर दिया. भारत ने इसके साथ ही 94 रनों से मुकाबले को अपने नाम कर लिया. 159 के जवाब में थाईलैंड की टीम 16.1 ओवर में 65 रनों पर ढेर हो गई.
भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए. मैच की सबसे बड़ी स्टार ओपनर शेफाली वर्मा रहीं. उन्होंने आते ही चौके-छक्कों की झड़ी लगा दी और सिर्फ 26 गेंदों में ही अपना अर्धशतक ठोक दिया. शेफाली 36 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हुईं.
शेफाली के इस तूफान का ही असर था कि भारत ने पावरप्ले यानी शुरुआती 6 ओवर में 1 विकेट पर 65 रन ठोक दिए थे. बता दें कि महिला एशिया कप के इतिहास में पावरप्ले का यह अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है!
A double-wicket maiden in her 150th T20I for #TeamIndia!— BCCI Women (@BCCIWomen) August 30, 2026
Just Deepti Sharma things 😎
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मंधाना ने रचा इतिहास
स्मृति मंधाना के लिए यह मैच थोड़ा मिला-जुला रहा. वो 19 रन बनाकर रन आउट हो गईं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. मंधाना अब महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स (10740 रन) को पीछे छोड़ दिया है. अब मंधाना से आगे सिर्फ भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज (10868 रन) हैं.
बीच में लड़खड़ाई थी टीम इंडिया की पारी
एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत बहुत बड़ा स्कोर बनाएगा, लेकिन शेफाली के आउट होने के बाद पारी बुरी तरह लड़खड़ा गई. कप्तान हरमनप्रीत कौर सिर्फ 5 रन बना सकीं और ऋचा घोष तो खाता भी नहीं खोल पाईं. थाईलैंड की गेंदबाज सुलीपोर्न लाओमी ने लगातार दो विकेट लेकर भारत को झटके दिए. देखते ही देखते 137 के स्कोर तक भारत के 9 विकेट गिर गए.
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Third wicket inside the powerplay as Sree Charani strikes ⚡️⚡️
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आखिर में क्रांति गौड़ (नाबाद 15 रन) और श्री चरणी (नाबाद 6 रन) ने मिलकर तेजी से 22 रन जोड़े और किसी तरह टीम का स्कोर 160 के करीब (159 रन) पहुंचाया. थाईलैंड की तरफ से सुलीपोर्न ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके.
प्रतिका रावल का शानदार डेब्यू
यह मैच प्रतिका रावल के लिए भी बहुत खास रहा, क्योंकि आज उन्होंने भारत के लिए अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया. काफी समय से उनके नाम की चर्चा चल रही थी और आखिरकार कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस से पहले उन्हें डेब्यू कैप पहनाई. अपने पहले टी20 मैच में वह 22 रन बनाने में सफल रही.
A fine catch from debutant Pratika Rawal as Nandni Sharma scalps her first wicket! 🙌— BCCI Women (@BCCIWomen) August 30, 2026
Wicket number two for #TeamIndia!
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दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, एन श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा.
थाईलैंड: अपिसारा सुवानचोंराठी, नाटाकन चांतम, फानिता माया, नानापट कोंचारोएनकाई (विकेटकीपर), चानिदा सुथिरुआंग, नाओमी हेमिल्टन, सुलीपोर्न लाओमी, नानाफट चाएहान, सुनिदा चातुरोंग्राटाना, थिपात्चा फुथावोंग (कप्तान), ओनिचा काम्चोंफू.