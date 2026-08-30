छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, 10 जिलों में अगले 24 घंटे बरसेंगे बादल, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

छत्तीसगढ़ में मानसून के बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक, राज्य के 10 जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसे देखते हुए प्रशासन और स्थानीय लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

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मौसम विभाग के अनुसार, बलौदाबाजार, बलरामपुर, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में तेज बारिश हो सकती है. इसके अलावा कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ में भी भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है.

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अगले 24 घंटे इन सभी जिलों के लिए अहम बताए गए हैं. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन को मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है. स्थानीय स्तर पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है.

जलभराव और नदी-नालों का बढ़ सकता है जलस्तर

लगातार तेज बारिश होने की स्थिति में निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या सामने आ सकती है. इसके अलावा नदी और नालों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने की आशंका है. ऐसे में नदियों और जलभराव वाले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

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भारी बारिश का असर सड़क यातायात पर भी पड़ सकता है. कई स्थानों पर जलभराव होने से आवागमन बाधित होने की स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सावधानी बरतने की अपील की गई है.

प्रशासन और स्थानीय लोगों को मौसम से जुड़ी जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है. किसी भी तरह की समस्या या जलस्तर बढ़ने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा.

इन जिलों में रहेगा सबसे ज्यादा असर

मौसम विभाग के अलर्ट वाले 10 जिलों में बलौदाबाजार, बलरामपुर, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ शामिल हैं. इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है.

रायगढ़ समेत इन जिलों में रहने वाले लोगों को अगले 24 घंटे मौसम को लेकर खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. खासकर निचले इलाकों, नदी-नालों और जलभराव वाले स्थानों में जाने से बचने की जरूरत है.

मौसम विभाग की चेतावनी के बीच प्रशासन की ओर से भी सतर्कता बरतने की अपील की गई है. लोगों से कहा गया है कि वे मौसम की स्थिति पर नजर रखें और किसी भी आपात परिस्थिति में स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें.

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