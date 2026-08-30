शिकार सामने था, लेकिन तेंदुए ने दिखाई दरियादिली! नन्हे पिल्ले को पकड़कर भी छोड़ दिया जिंदा; कैमरे में सब हो गया कैद

कहते हैं कि भावनाएं, प्यार और दया सिर्फ इंसानों में ही नहीं, बल्कि बेजुबान जानवरों में भी होती हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन पालघर से सामने आया तेंदुए का यह वीडियो आपको हैरान करने के साथ-साथ भावुक भी कर देगा.



पालघर के वानगांव और बावडा इलाके में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए की दहशत बनी हुई है. बताया जा रहा है कि इस तेंदुए ने अब तक कई पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाया है. लेकिन इसी तेंदुए का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें उसका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है.



मध्यरात्रि के समय बावडा स्थित गणपति मंदिर के सामने तेंदुआ शिकार की तलाश में पहुंचा. तेंदुए ने वहां मौजूद कुत्तों का पीछा किया. तेंदुए को देखते ही बड़े कुत्ते भाग निकले, लेकिन पीछे रह गए दो छोटे-छोटे पिल्ले.



इसी दौरान एक नन्हा पिल्ला सीधे तेंदुए की पकड़ में आ गया. कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि अब तेंदुआ इस पिल्ले को अपना शिकार बना लेगा.



लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया.



तेंदुए ने पिल्ले को अपने कब्जे में लेने के बावजूद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ ही देर बाद उसे सुरक्षित छोड़ दिया. देखें VIDEO:-

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यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस तेंदुए के व्यवहार को लेकर लोगों में चर्चा शुरू हो गई है. कई लोग तेंदुए के इस व्यवहार को दया और संवेदना से जोड़कर देख रहे हैं.



जिस तेंदुए के नाम से पूरा इलाका डरा हुआ है, उसी तेंदुए ने एक नन्ही जान को नुकसान पहुंचाए बिना छोड़ दिया. सीसीटीवी में कैद यह तस्वीरें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या बेजुबान जानवरों में भी दया और संवेदना की भावना होती है?

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