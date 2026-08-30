scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शिकार सामने था, लेकिन तेंदुए ने दिखाई दरियादिली! नन्हे पिल्ले को पकड़कर भी छोड़ दिया जिंदा; कैमरे में सब हो गया कैद

Palghar leopard videoरू रात के समय तेंदुआ बावडा स्थित गणपति मंदिर के सामने शिकार की तलाश में पहुंचा. वहां कुछ कुत्ते मौजूद थे. तेंदुए को देखते ही बड़े कुत्ते वहां से भाग निकले, लेकिन दो छोटे-छोटे पिल्ले पीछे रह गए. इसी दौरान एक नन्हा पिल्ला सीधे तेंदुए की पकड़ में आ गया. कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि तेंदुआ उसे अपना शिकार बना लेगा.

Advertisement
X
CCTV में कैद हुआ हैरान कर देने वाला वीडियो.(Photo:Screengrab)
CCTV में कैद हुआ हैरान कर देने वाला वीडियो.(Photo:Screengrab)

कहते हैं कि भावनाएं, प्यार और दया सिर्फ इंसानों में ही नहीं, बल्कि बेजुबान जानवरों में भी होती हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन पालघर से सामने आया तेंदुए का यह वीडियो आपको हैरान करने के साथ-साथ भावुक भी कर देगा.

पालघर के वानगांव और बावडा इलाके में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए की दहशत बनी हुई है. बताया जा रहा है कि इस तेंदुए ने अब तक कई पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाया है. लेकिन इसी तेंदुए का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें उसका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है.

मध्यरात्रि के समय बावडा स्थित गणपति मंदिर के सामने तेंदुआ शिकार की तलाश में पहुंचा. तेंदुए ने वहां मौजूद कुत्तों का पीछा किया. तेंदुए को देखते ही बड़े कुत्ते भाग निकले, लेकिन पीछे रह गए दो छोटे-छोटे पिल्ले.

इसी दौरान एक नन्हा पिल्ला सीधे तेंदुए की पकड़ में आ गया. कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि अब तेंदुआ इस पिल्ले को अपना शिकार बना लेगा.

लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया. 

तेंदुए ने पिल्ले को अपने कब्जे में लेने के बावजूद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ ही देर बाद उसे सुरक्षित छोड़ दिया. देखें VIDEO:- 



यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस तेंदुए के व्यवहार को लेकर लोगों में चर्चा शुरू हो गई है. कई लोग तेंदुए के इस व्यवहार को दया और संवेदना से जोड़कर देख रहे हैं.

जिस तेंदुए के नाम से पूरा इलाका डरा हुआ है, उसी तेंदुए ने एक नन्ही जान को नुकसान पहुंचाए बिना छोड़ दिया. सीसीटीवी में कैद यह तस्वीरें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या बेजुबान जानवरों में भी दया और संवेदना की भावना होती है?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Haldi Face Mask: चेहरे पर चाहिए पार्लर जैसा निखार? ट्राई करें हल्दी का यह फेस मास्क |
    'इस्लाम सभी धर्मों से श्रेष्ठ...', कर्नाटक में मंत्री के बयान से उबाल, बीजेपी बोली- माफी मांगें |
    मौत के मुंह से खींच लाया RPF जवान, प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन के नीचे जाने से बची महिला; CCTV में कैद हुआ हादसा |
    कैसे आई दबे पांव महातबाही? देखें नेपाल त्रासदी की आंखों देखी |
    Greater Noida: यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा... डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में पहुंचा ट्रक, 4 की मौत |
    टमाटर के दाम गिरे, 'लाल सोना' मिट्टी में मिला! किसान ने 4 एकड़ फसल उखाड़ी |
    मक्का पैक्ट में शामिल होने के लिए बेताब बांग्लादेश, विदेश मंत्री बोले- इसमें दिक्कत क्या है? |
    वन नेशन वन टाइम... आखिर क्यों पड़ी पूरे देश की 'घड़ी मिलाने' की जरूरत, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेश |
    हिमालय के पिघलते ग्लेशियर, तबाही की टिकटिक... नेपाल त्रासदी के क्या हैं सबक? |
    एक साथ बैठे, शराब पी और अचानक होने लगी बेचैनी... 2 घंटे में 4 युवकों की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप
    Advertisement