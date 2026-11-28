तीस नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र से पहले परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है. एक तरफ मोदी सरकार दो-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए क्षेत्रीय दलों को साधने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार के इस दांव को नाकाम करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों को एकजुट रखने के लिए 'आखिरी दांव' चलते हुए समान विचारधारा वाले और तटस्थ रहने वाले प्रमुख दलों को बैठक का निमंत्रण भेजा है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को अपने आवास पर विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की एक बैठक बुलाई है, इस बैठक का उद्देश्य सरकार के उस कदम के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति तैयार करना है, जिसके तहत सरकार के प्लान को फेल करने का लक्ष्य है.

मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक शनिवार को सुबह साढ़े 11 बजे, राजाजी मार्ग स्थित आवास पर होगी. इस बैठक में 'इंडिया' गठबंधन में शामिल पार्टियों के साथ-साथ डीएमके, आम आदमी पार्टी और बीजेडी के नेताओं को बुलाया है. विपक्ष के ये वो दल हैं, जो फिलहाल किंगमेकर की भूमिका में हैं.

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किन-किन दलों को भेजा गया निमंत्रण?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अहम रणनीति बैठक के लिए डीएमके (DMK), आम आदमी पार्टी, एनसीपी (एसपी) और ओडिशा के प्रमुख दल बीजू जनता दल सहित तमाम विपक्षी नेताओं को न्योता भेजा है. कांग्रेस की कोशिश है कि सदन के भीतर वोटिंग से पहले इन दलों के मन में चल रही दुविधा को दूर किया जाए और एक साझा रणनीति तैयार की जाए.

परिसीमन बिल पर सरकार की कोशिशों के खिलाफ कांग्रेस अब आर-पार के मूड में आ गई है. अन्य विपक्षी दलों को अपने पाले में करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाने में जुट गई है. ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती डीएमके, बीजेडी, आम आदमी पार्टी और एनसीपी (शरद पवार) हैं. इन पार्टियों को अगर कांग्रेस मनाने में कामयाब होती है तो फिर सरकार का गेम बिगड़ सकता है, लेकिन सरकार जिस तरह से मूड दिखा रही है, उससे साफ लग रहा है कि वह पूरी तरह से तैयार होकर आई है.

कांग्रेस के सामने क्या हैं बड़ी चुनौतियां?

अप्रैल 2026 में जब मोदी सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन बिल लाई थी, तब विपक्ष की मजबूत एकजुटता के कारण यह लोकसभा में गिर गया था. लेकिन पिछले सात महीनों में संसद का नंबर गेम काफी बदल चुका है. विपक्षी खेमे की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी टूट चुकी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के छह सांसद टूट चुके हैं. इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं.

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दक्षिण भारत की हिस्सेदारी सुरक्षित रखने के संभावित नए फॉर्मूले पर डीएमके ने 'वेट एंड वॉच' यानी बिल का मसौदा देखने के बाद फैसला का रुख अपनाया है. इसी तरह से शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले के नरम बयान ने भी कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है. ओडिशा की पार्टी बीजेडी अक्सर संसद में मुद्दों के आधार पर तटस्थ या सरकार के पक्ष में रुख अपनाती रही है. ऐसे में खड़गे का बीजेडी को निमंत्रण भेजना विपक्ष का दायरा बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

टीएमसी के 20 बागी सांसदों और शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों के पाला बदलने के साथ-साथ राज्यसभा में आप (AAP) के सांसदों के झटके ने विपक्ष के संख्याबल को पहले के मुकाबले कमजोर किया है. ऐसे में कांग्रेस इस कोशिश में जुट गई है कि विपक्ष के जिन दलों के तेवर बदल रहे हैं, उनमें से कुछ को अपने साथ फिर से बनाए रखा जा सके.

विपक्ष क्या रोक पाएगा सरकार का रथ?

540 प्रभावी सदस्यों वाली लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत यानी 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत है. एनडीए के पास फिलहाल करीब 319 से 321 सांसद हैं, यानी सरकार को अभी भी लगभग 39 से 41 अतिरिक्त वोटों की दरकार है. ऐसे में डीएमके के 22 सांसदों और दक्षिण के अन्य क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिलने से सरकार के लिए न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी नंबर गेम साधना बेहद आसान हो सकता है.

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राज्यसभा में एनडीए के साथ 151 सांसद हैं. राज्यसभा में कुल 243 सांसद वोट करेंगे. इस हिसाब से राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई के 162 के आंकड़े से NDA अभी 11 वोट पीछे है. अप्रैल से लेकर नवंबर आते-आते मौसम के साथ सियासी मिजाज और संसद का समीकरण भी बदल गया है. टीडीपी से लेकर वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस के साथ आने से दो-तिहाई का नंबर हासिल कर सकती है.

बदले सुर को कैसे बदल पाएंगे खड़गे?

वहीं, शरद पवार की पार्टी का भी सुर बदला हुआ नजर आ रहा है. तमिलनाडु की सत्ता बदलने के साथ ही डीएमके का तेवर भी बदल गया है, जिसके चलते ही सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. टीएमसी के 20 बागी सांसदों और शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों के पाला बदलने से विपक्ष की ताकत घटी है और एनडीए को मजबूती मिली है. इसके अलावा तमिलनाडु में सत्ता बदलते ही राजनीतिक सीन भी बदल गया है.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार बाकी बचे वोटों के लिए डीएमके के 22 सांसद और शरद पवार गुट के 8 सांसद जैसे क्षेत्रीय दलों के समर्थन की उम्मीद कर रही है. कांग्रेस ऐसे में डीएमके के 22 सांसद, शरद पवार गुट के 8 सांसद और अन्य विपक्षी दलों को सरकार के साथ जाने से रोकने में कामयाब रहती है, तो लोकसभा में सरकार के लिए 360 का जादुई आंकड़ा छूना बेहद मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में अब सबकी नजरें मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होने वाली बैठक और उसमें शामिल होने वाले दलों के अंतिम फैसले पर टिकी हैं.

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