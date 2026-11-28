हाल ही में आई आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के साथ-साथ 1970 के दशक के मशहूर गाने 'रासपुतिन' को भी एक बार फिर चर्चा में ला दिया था, जिस पर थिएटर में दर्शक झूम उठे थे. अब ऐसा ही एक प्रयोग शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में देखने को मिला है, जिसका 'डैडी कूल (किंग वर्जन)' बीते दिन रिलीज हुआ है.

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इस नए वर्जन में शाहरुख खान और करीना कपूर की जोड़ी नजर आ रही है और इसमें आधा हिंदी वर्जन भी जोड़ा गया है. लेकिन इस गाने के पीछे 1976 के दौर और 'बोनी एम.' बैंड से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प कहानी है, जिसे जानने के बाद शायद हर कोई हैरान रह जाए.

साल 1976 का गाना

'डैडी कूल' पहली बार 1976 में बोनी एम. के मशहूर गाने के रूप में सामने आया था, जिसे फ्रैंक फारियन और जॉर्ज रेयम ने लिखा था. अब 'किंग' के लिए सचिन-जिगर ने इसे बॉलीवुड के अंदाज में रीमिक्स किया है. 'डैडी कूल' को फ्रैंक फारियन ने प्रोड्यूस किया और लिखा था, और यह बैंड के पहले एल्बम 'टेक द हीट ऑफ मी' का हिस्सा था. शुरुआत में इस गाने ने खास हलचल नहीं मचाई, लेकिन सितंबर 1976 में जर्मन टीवी शो 'म्यूज़िकलाडेन' में आने के बाद यह सुपरहिट हो गया.

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यह गाना यूके में 'बोनी एम.' का पहला हिट रहा और यूके चार्ट्स में छठे नंबर पर पहुंचा, जबकि अमेरिका के बिलबोर्ड हॉट 100 में 65वें स्थान पर रहा. जर्मन चार्ट्स में इसने पहला स्थान हासिल किया और कनाडा में टॉप 20 में भी जगह बनाई.

जब बिना बैंड के शुरू हुई यह कहानी

इस कहानी की शुरुआत 1974 में हुई, जब जर्मन गायक और संगीत निर्माता फ्रैंक फेरियन ने 'अल कैपोन' गाने का डिस्को वर्जन बनाया. दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने इसमें गहरी पुरुष आवाज और पतली फाल्सेटो आवाज दोनों खुद ही रिकॉर्ड कीं, लेकिन इसे अपने नाम के बजाय 'बोनी एम' के नाम से रिलीज किया. जब यह गाना हिट हुआ और लोग इस बैंड को देखना चाहते थे, तब असल में कोई बैंड था ही नहीं.

आवाज किसी और की, चेहरा किसी और का

जब दर्शकों की मांग बढ़ी, तो फ्रैंक फेरियन ने इस काल्पनिक बैंड को चेहरा देने के लिए लिज मिशेल, मार्सिया बैरेट, बॉबी फैरेल और मैजी विलियम्स को जोड़ा. ये चारों कलाकार फेरियन की पहले से रिकॉर्ड की गई टेप्स पर सिर्फ लिप-सिंक और डांस करते थे. बैंड की आवाज लिज और मार्सिया की गायकी और खुद फ्रैंक फेरियन की भारी आवाज से मिलकर बनी थी, लेकिन लंबे समय तक लोग बॉबी फैरेल को देखकर समझते रहे कि वही आवाज उनकी है.

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विवादों से ऊपर रहा संगीत का जादू

'डैडी कूल', 'रासपुतिन', 'रिवर्स ऑफ बेबीलोन' और 'मा बेकर' जैसे गानों ने दुनिया भर के चार्ट्स में जगह बनाई. रेग, डिस्को और यूरो-पॉप के मेल वाले इन गानों को लेकर कई खुलासे और दावे सामने आए, लेकिन लोगों के लिए असली बात हमेशा यही रही कि संगीत दमदार था. 'धुरंधर' में 'रासपुतिन' को मिले प्यार के बाद अब देखने वाली बात होगी कि 'किंग' में 'डैडी कूल' दर्शकों के बीच कैसा रंग जमाता है.

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