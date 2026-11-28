भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के नाम लिस्ट-ए क्रिकेट का एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे तोड़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है. 28 नवंबर 2022 को उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में इतिहास रच दिया था.

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ऋतुराज गायकवाड़ ने तब एक ओवर में लगातार सात छक्के लगाए थे. वह लिस्ट-ए क्रिकेट में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे. महाराष्ट्र की पारी के 49वें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर शिवा सिंह गेंदबाजी कर रहे थे.

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ऋतुराज गायकवाड़ ने उनके ओवर में सात छक्के लगाए और कुल 43 रन बटोर लिए. इसमें एक नो-बॉल पर लगा छक्का भी शामिल था. इस तरह उन्होंने एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी की. इससे पहले 2018 में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के ब्रेट हैम्पटन और जो कार्टर ने एक ओवर में 43 रन बनाए थे.

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ऋतुराज गायकवाड़ ने उस मुकाबले में 159 गेंदों पर नाबाद 220 रन बनाए थे. उनकी पारी में 10 चौके और 16 छक्के शामिल थे. महाराष्ट्र के बाकी बल्लेबाजों ने मिलकर 142 गेंदों पर सिर्फ 96 रन बनाए थे. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऋतुराज ने अकेले दम पर किस कदर गेंदबाजों की धुनाई की थी. एक ओवर में सात छक्के लगाने का यह कारनामा आज भी गायकवाड़ की सबसे यादगार पारियों में गिना जाता है.

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1 ओवर में सबसे ज्यादा रन (लिस्ट-ए)

43 ऋतुराज गायकवाड़- महाराष्ट्र vs उत्तर प्रदेश, नवंबर 2022

43 ब्रेट हैम्पटन & जो कार्टर- नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स vs सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स, नवंबर 2018

29 साल के ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं वह आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान हैं. ऋतुराज न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में भारतीय टीम का पार्ट थे.

ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम इंडिया के लिए अब तक 14 ओडीआई और 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 32 की औसत से 352 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम पर 39.56 के एवरेज से 633 रन दर्ज हैं. टी20 इंटरनेशनल में ऋतुराज ने 1 शतक और 4 अर्धशतक जड़े हैं.

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