राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि छोटा फायदा लेने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. कांग्रेस को शायद जल्द ही एहसास हो कि तमिलनाडु में प्रवीण चक्रवर्ती को राज्यसभा सीट दिलाना उसके हाल के राजनीतिक इतिहास की सबसे महंगा सौदा था.

और पढ़ें

इस साल जून में जब तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अपनी पार्टी की पहली राज्यसभा सीट कांग्रेस को देने का फैसला किया, तो इसे सरकार बनाने में कांग्रेस के समर्थन का इनाम माना गया. दोनों पार्टियों को करीब लाने में अहम भूमिका निभाने वाले चक्रवर्ती को इस सीट का फायदा मिला. इसी समय द्रविड़ मुनेत्र कझगम (DMK) ने औपचारिक रूप से INDIA गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया.

पांच महीने बाद, जब मोदी सरकार संसद में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन बिल को फिर से आगे जा रही है, तभी इस टूट का नुकसान भी नजर आ रहा है.

लोकसभा में 22 और राज्यसभा में आठ सांसदों वाली DMK ने संकेत दिया है कि अगर तमिलनाडु की संसद में मौजूदा हिस्सेदारी बरकरार रहती है, तो वह इस विधेयक का समर्थन करने पर विचार कर सकती है. महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले ने भी सरकार के प्रस्तावों का सीधे विरोध करने के बजाय पहले उन्हें समझने और फिर फैसला लेने की बात कही है.

Advertisement

ऐसे में अप्रैल में संसद में संख्या बल के दम पर BJP जो काम नहीं कर पाई थी, विपक्ष के आपसी मतभेद अब उसे वह काम पूरा करने में मदद कर सकते हैं.

तमिलनाडु में कांग्रेस की चूक

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के महज 48 घंटे बाद कांग्रेस ने DMK का साथ छोड़ने का फैसला किया. इस फैसले पर जितनी चर्चा होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई. पिछले करीब दो दशक से दोनों पार्टियां एक-दूसरे की मजबूत सहयोगी रही थीं. उन्होंने चुनावी हार, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) के कमजोर पड़ने और राष्ट्रीय राजनीति में BJP के मजबूत होने जैसे दौर साथ मिलकर देखे थे.

विजय की चुनावी कामयाबी ने कांग्रेस के सामने एक मौका जरूर रखा. 234 सदस्यों वाली विधानसभा में TVK ने 108 सीटें जीतीं. कांग्रेस के अपने पांच विधायक थे. पार्टी को लगा कि वह उस राज्य की सरकार में फिर से जगह बना सकती है, जहां लंबे समय से उसका दबदबा द्रविड़ पार्टियों के मुकाबले कम रहा है.

लेकिन क्या ऐसा कोई जरूरी कारण था कि यह बदलाव एम.के. स्टालिन को नाराज किए बिना नहीं किया जा सकता था? क्या INDIA गठबंधन के सभी दलों के बीच व्यापक सहमति बनाने की कोशिश हुई थी, चाहे तमिलनाडु में उनकी राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो?

Advertisement

चक्रवर्ती ने 25 जून को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली. हालांकि, उनका चुनाव नए छह साल के कार्यकाल के लिए नहीं, बल्कि खाली हुई सीट पर उपचुनाव के जरिए हुआ था. संसद में इस छोटी सी कामयाबी के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जो पकड़ कमजोर होने का जोखिम उठाया, वह कहीं बड़ा है. यह कहना आसान होगा कि कांग्रेस का पूरा फैसला एक व्यक्ति की संसद पहुंचने की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ. लेकिन इस घटना ने पार्टी के फैसले लेने वाले नेताओं की प्राथमिकताओं पर असहज सवाल खड़े कर दिए हैं.

कांग्रेस ने तमिलनाडु में अपने फायदे का आकलन तो किया, लेकिन दिल्ली में होने वाले संभावित नुकसान को शायद ठीक से नहीं समझा. जो पार्टी राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती है, वह इस तरह अलग-अलग हिस्सों में सोचने का जोखिम नहीं उठा सकती.

ऐसा गठबंधन, जिसमें कोई मध्यस्थ नहीं

यह विडंबना ही है कि INDIA गठबंधन का पहला बड़ा संकट उसके संयोजक की नियुक्ति को लेकर हुआ था.

जनवरी 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से चुने गए थे. वहीं नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर चर्चा हुई, लेकिन गठबंधन के दलों के बीच मतभेद के कारण उन्होंने यह जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की. कुछ ही हफ्तों बाद नीतीश BJP के नेतृत्व वाले NDA में लौट गए. इससे पहले जून 2023 में पटना में विपक्षी एकता की नींव रखने वाले नेताओं में वह प्रमुख थे.

Advertisement

नीतीश कुमार के जाने के बाद INDIA गठबंधन में जो संगठनात्मक कमी सामने आई, उसे कभी ठीक से दूर नहीं किया गया. गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं, एक अध्यक्ष है और अलग-अलग समितियां भी हैं. लेकिन विवाद सुलझाने, सामूहिक फैसलों को लागू कराने और राज्यों के अलग-अलग हितों के बीच संतुलन बनाने के लिए कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है.

UPA के दौर में कांग्रेस गठबंधन चलाने का तरीका अच्छी तरह जानती थी. सोनिया गांधी गठबंधन को राजनीतिक नेतृत्व देती थीं. वहीं प्रणब मुखर्जी और अहमद पटेल जैसे नेता सहयोगी दलों से बातचीत करते रहते थे. UPA के पास एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था. साथ ही, सहयोगी दलों के बीच बातचीत और सलाह के लिए भी व्यवस्था थी. मतभेद होते थे, लेकिन उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाने का तरीका भी मौजूद था. मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व दो दलों के बीच बातचीत करने में ज्यादा सहज दिखता है, जबकि कई दलों को साथ लेकर गठबंधन चलना उसे झंझट लगता है.

तमिलनाडु के घटनाक्रम के बाद INDIA गठबंधन के दलों की आपात बैठक होनी चाहिए थी. लेकिन कांग्रेस ने अपने हितों को आगे रखा और गठबंधन को उसके फैसले के नतीजे भुगतने के लिए छोड़ दिया.

चेन्नई में कांग्रेस को जो फायदा मिला, उसे भी सही नजरिए से देखने की जरूरत है. पार्टी को तमिलनाडु सरकार में दो मंत्री पद मिले. 59 साल बाद कांग्रेस राज्य की सरकार में लौटी. लेकिन अगस्त तक पार्टी के एक मंत्री सार्वजनिक रूप से यह कहने लगे कि अगर TVK ने 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का समर्थन नहीं किया, तो वह इस्तीफा दे देंगे. इससे साफ है कि नए सहयोगियों के बीच बनी सहमति की भी अपनी सीमाएं हैं.

Advertisement

भारतीय राजनीति का 'नीतीशीकरण'

इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए अपने पुराने रिश्ते और निष्ठा बदलना अब आसान होता जा रहा है. भारतीय राजनीति में इस चलन को 'नीतीश कुमार जैसा बदलाव' कहा जा सकता है. अब यह केवल बिहार तक सीमित नहीं है.

BJP और उसके विरोधियों के बीच नीतीश कुमार की बार-बार बदलती राजनीतिक यात्राओं ने दिखाया है कि सत्ता में बने रहने के लिए विचारधारा से लगातार जुड़े रहना जरूरी नहीं रह गया है. उनके राजनीतिक सफर की खास बात केवल यह नहीं है कि वह बार-बार पक्ष बदलते हैं, बल्कि यह भी है कि दोनों पक्ष उन्हें बार-बार अपने साथ स्वीकार कर लेते हैं. इस संदर्भ में सुप्रिया सुले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की बदलती स्थिति को देखना जरूरी है.

2023 में NCP में विवादित टूट के बाद शरद पवार के गुट ने 2024 का लोकसभा चुनाव BJP के खिलाफ लड़ा था. बारामती में सुले की जीत, जिसमें उन्होंने सुनेत्रा पवार को हराया, केवल परिवार के भीतर की लड़ाई नहीं थी. इसे शरद पवार की राजनीतिक ताकत की पुष्टि के रूप में देखा गया था.

आज परिसीमन पर सुले के बयान कांग्रेस के नेताओं के बीच खास चर्चा का विषय हैं. जुलाई में उन्होंने कहा था कि अगर विधेयक में सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान हो, तो उनकी पार्टी इसका समर्थन कर सकती है. उनके हाल के बयान से यह संभावना भी खुली है कि प्रस्तावित विधेयक को देखने के बाद वह सरकार का समर्थन कर सकती हैं.

Advertisement

बेशक, किसी विपक्षी दल का सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करना अपने आप में गलत नहीं है. संसदीय लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, अगर हर विधेयक को केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुकाबले के रूप में देखा जाए.

अक्टूबर में सुले ने DMK की INDIA गठबंधन में वापसी की वकालत भी की थी. इसलिए उनके हाल के बयानों को तुरंत राजनीतिक पाला बदलने का संकेत मानना जल्दबाजी होगी. लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि अब वह अपने सहयोगियों की राजनीतिक एकजुटता को पहले की तरह तय मानकर नहीं चल सकती. किसी मुद्दे पर सरकार का समर्थन करना और बड़े राजनीतिक गठबंधन में बदलाव करना, इन दोनों के बीच अंतर करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है. तमिलनाडु में अपने फैसले के बाद कांग्रेस राजनीतिक निष्ठा के मामले में नैतिक ऊंचाई का दावा भी नहीं कर सकती.

छोटे फायदे की बड़ी कीमत

अप्रैल में लोकसभा के 230 सांसदों ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के खिलाफ मतदान किया था. इससे मोदी सरकार को जरूरी विशेष बहुमत नहीं मिल पाया. संसद में मिली इस हार ने दिखाया था कि संख्या में कमजोर होने के बावजूद एकजुट विपक्ष सरकार को रोक सकता है. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. DMK लोकसभा की सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार दिख रही है, बशर्ते तमिलनाडु की करीब 7.2 प्रतिशत हिस्सेदारी सुरक्षित रहे. दूसरी ओर, कांग्रेस चाहती है कि महिला आरक्षण को मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के भीतर लागू किया जाए.

Advertisement

इस मुद्दे का असर भारतीय लोकतंत्र के संघीय ढांचे और आने वाले कई दशकों तक राज्यों के राजनीतिक प्रभाव के बंटवारे पर पड़ सकता है. संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में भी सही तर्क हैं. वहीं उन राज्यों को नुकसान न पहुंचाने के मजबूत कारण भी हैं, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है.

ये ऐसे सवाल हैं, जिन पर किसी एक पार्टी के चुनावी फायदे से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सहमति बनाने की जरूरत है.

ऐसे में INDIA गठबंधन में मजबूत संयोजक, स्थायी सचिवालय और संसद में साझा फैसले लेने की तय व्यवस्था का न होना बहुत बड़ी कमी है. कांग्रेस को समझना होगा कि गठबंधन का नेतृत्व करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है. न ही केवल सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण उसे नेतृत्व मिल जाता है. नेतृत्व सहयोगियों को साथ लेकर चलने, समझौता करने, उदारता दिखाने और दूर की राजनीति समझने से मिलता है.

BJP के पास अपने विरोधियों के मतभेदों का फायदा उठाने का पूरा राजनीतिक कारण है. विपक्ष उसे इस बात के लिए दोष नहीं दे सकता कि वह वही काम कर रही है, जिसे करने में विपक्ष का नेतृत्व नाकाम रहा है. BJP क्षेत्रीय दलों से रिश्ते बना रही है, उनकी राजनीतिक मजबूरियों को समझ रही है और उनसे बातचीत कर रही है.

कांग्रेस ने तमिलनाडु में राज्यसभा की एक सीट हासिल की है, जिस पर चक्रवर्ती का मौजूदा कार्यकाल जून 2028 तक ही है. लेकिन बंटा हुआ विपक्ष जिन संवैधानिक बदलावों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, उनका असर संसद की कई पीढ़ियों तक रह सकता है. ऐसे में तमिलनाडु में कांग्रेस के राजनीतिक फैसले का यह हिसाब-किताब काफी निराश करने वाला है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

---- समाप्त ----