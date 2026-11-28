28 नवंबर 1520 फर्डिनेंड मैगेलन नाम के नाविक ने प्रशांत महासागर की खोज की थी पहुंचे थे. अमेरिका की खोज होने के बाद भी लोग अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के समुद्री मार्गों का इस्तेमाल कर रहे थे. एक पुर्तगाली नाविक फर्डिनेंड मैगेलन ने इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों के लिए नए समुद्री मार्ग खोजने की ठानी. इस दौरान फर्डिनेंड मैगेलन तीन जहाजों के साथ दक्षिण अमेरिका के खतरनाक जलडमरूमध्य तक जा पहुंचा. इससे होकर ही उसने प्रशांत महासागर में एंट्री की और अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक पहुंचने वाला पहला यूरोपीय खोजकर्ता बन गया.

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20 सितंबर, 1519 को मैगेलन ने इंडोनेशिया के समृद्ध मसाला द्वीपों के लिए एक पश्चिमी समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास शुरू किया था. उसने स्पेन से यात्रा शुरू की. पांच जहाजों और 270 लोगों के साथ मैगेलन ने पश्चिमी अफ्रीका और फिर ब्राजील की यात्रा की. वहां उन्होंने दक्षिण अमेरिकी तट पर एक जलडमरूमध्य यानी स्ट्रेट की खोज की जो उन्हें प्रशांत महासागर तक ले गया.

उन्होंने ब्राजील के दक्षिण में एक बड़े मुहाने, रियो डे ला प्लाटा में एक रास्ता खोजा. यहां से वे पैटागोनिया के तट के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते रहे. मार्च 1520 के अंत में पोर्ट सेंट जूलियन में उन्होंने सर्दियों के कैप लगाए. ईस्टर के दिन आधी रात को, स्पेनिश कप्तानों ने अपने पुर्तगाली कप्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन मैगेलन ने विद्रोह को कुचल दिया.

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इस दौरान एक कप्तान को मार डाला और दूसरे को किनारे पर छोड़ दिया. जब उनका जहाज अगस्त में सेंट जूलियन से रवाना हुआ. 21 अक्टूबर को, उन्होंने आखिरकार उस स्ट्रेट को खोज लिया जिसकी उन्हें तलाश थी. ये आज मैगेलन स्ट्रेट कहलाता है. इसका नाम फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर ही रखा गया है. यह दक्षिण अमेरिका के सिरे के पास स्थित है, जो टिएरा डेल फ्यूगो और महाद्वीपीय मुख्य भूमि को अलग करता है.

केवल तीन जहाज ही इस मार्ग में प्रवेश कर पाए. एक जहाज बर्बाद हो गया था और दूसरे जहाज पर कोई नहीं बचा था. इस खतरनाक स्ट्रेट को पार करने में 38 दिन लगे और जब दूसरे छोर पर समुद्र दिखाई दिया तो मैगेलन खुशी से रो पड़े. उनके बेड़े ने 99 दिनों में समुद्र के पश्चिम की ओर पार कर लिया. ये दिन था 28 नवंबर 1520. पानी इतना शांत था कि इस महासागर का नाम 'पैसिफिक' रखा गया, जो लैटिन शब्द पैसिफिकस से लिया गया है. जिसका अर्थ है 'शांत.

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