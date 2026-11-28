फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने नेटफ्लिक्स को चेतावनी दी है कि अगर यह प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को 4 दिसंबर को रिलीज करता है, तो वे अपने सदस्यों को पूरे भारत में नेटफ्लिक्स के सभी प्रोजेक्ट्स से हटा लेंगे.



यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब नेटफ्लिक्स पर दबाव बढ़ रहा है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर नेटफ्लिक्स को उस पुराने निर्देश की याद दिलाई है, जिसमें भारत में पाकिस्तानी कंटेंट को स्ट्रीम न करने के लिए कहा गया था.



'इंडिया टुडे' से बात करते हुए, फिल्म निर्माता और FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने कहा कि फेडरेशन को उम्मीद है कि नेटफ्लिक्स सरकार के हस्तक्षेप का सम्मान करेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका विरोध राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान और आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति संवेदना से जुड़ा है.

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पंडित ने कहा, 'अगर भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया है, तो मुझे यकीन है कि वे गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे. वे सरकार की बात जरूर सुनेंगे.'

इस तर्क को खारिज करते हुए कि 'कला की कोई सीमा नहीं होती', उन्होंने कहा, 'कलाकार भगवान नहीं होते. अगर देश है, तभी आप हैं. आप सबसे पहले इस देश के हैं.' उन्होंने 'कला की कोई सीमा नहीं होती' वाली बात को एक दिखावा बताया और कहा कि मनोरंजन से कहीं ज्यादा जरूरी सुरक्षा बलों का बलिदान है.

पंडित ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तानी कलाकारों और मशहूर हस्तियों ने भारत के सुरक्षा बलों का मजाक उड़ाया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कंटेंट को स्ट्रीम करने से पड़ोसी देश के मनोरंजन उद्योग को अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक मदद मिलेगी.

FWICE ने असहयोग की चेतावनी दी

फेडरेशन ने नेटफ्लिक्स को पत्र लिखकर 4 दिसंबर को होने वाले प्रीमियर पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है. FWICE के अध्यक्ष बी.एन. तिवारी ने चेतावनी दी है कि अगर नेटफ्लिक्स इस सीरीज को रिलीज करता है, तो उनके सदस्य पूरे भारत में नेटफ्लिक्स के किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे.

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महासचिव अशोक दुबे ने पुष्टि की कि फेडरेशन को अभी तक नेटफ्लिक्स की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है. उन्होंने कहा, 'हमारी कोई मांग नहीं है. हमने नेटफ्लिक्स को एक पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि 4 दिसंबर को रिलीज होने वाले पाकिस्तानी शो को न दिखाया जाए. देश सबसे पहले है. अगर आप इस शो को रिलीज करते हैं, तो हमारे लोग आपके साथ या आपके किसी भी शो में काम नहीं करेंगे.'

दुबे ने आगे कहा कि FWICE सूचना और प्रसारण मंत्रालय को फिर से पत्र लिखेगा और यूट्यूब पर मौजूद पाकिस्तानी शो के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा. उन्होंने कहा कि फेडरेशन ने ध्यान दिया है कि कुछ कंटेंट, जिसे पहले हटा दिया गया था, वह प्लेटफॉर्म पर फिर से आ गया है.

सरकार की पिछली एडवाइजरी चर्चा में

यह घटनाक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 8 मई, 2025 की उस एडवाइजरी के संदर्भ में सामने आया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए OTT प्लेटफॉर्म और स्ट्रीमिंग सेवाओं से भारत में पाकिस्तानी फिल्मों, वेब सीरीज, गानों, पॉडकास्ट और अन्य डिजिटल कंटेंट को हटाने के लिए कहा गया था.

खबरों के अनुसार, नेटफ्लिक्स ने जून 2025 में सरकार को सूचित किया था कि उसने भारतीय सब्सक्राइबर्स के लिए पाकिस्तानी फिल्में या सीरीज उपलब्ध नहीं कराई हैं. केंद्र सरकार ने अब प्लेटफॉर्म को उस बातचीत की याद दिलाई है और अपने रुख पर कायम रहने को कहा है.

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इस बीच, पाकिस्तानी मनोरंजन को लेकर विरोध अब भारत में पाकिस्तानी नाटकों की प्राइवेट स्क्रीनिंग तक पहुंच गया है. पंडित ने ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने वालों की आलोचना की और दर्शकों से इनमें शामिल होने के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की.

उन्होंने कहा, 'जो लोग ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, उन्हें तुरंत पाकिस्तान चले जाना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा कि दर्शकों को आतंकवाद और देश के सुरक्षा बलों से जुड़ी संवेदनशीलताओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए. तिवारी ने भी इसी तरह की बात कही और कहा कि FWICE भारत में पाकिस्तानी शो की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं देगा.

'जो बचे हैं संग समेट लो' क्या है?

'जो बचे हैं संग समेट लो' (जिसे 'ऑल द लव आवर हार्ट्स कैरी' के नाम से भी जाना जाता है) नेटफ्लिक्स की पहली पाकिस्तानी ओरिजिनल सीरीज है. फरहत इश्तियाक के बेस्टसेलिंग उर्दू उपन्यास पर आधारित इस रोमांटिक ड्रामा का निर्देशन और निर्माण मोमिना दुरैद ने किया है.

इस सीरीज में फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद, अहद रजा मीर और इकरा अजीज नजर आएंगे. यह तीन पीढ़ियों की आपस में जुड़ी प्रेम कहानियों पर आधारित है. इसका ग्लोबल प्रीमियर 4 दिसंबर को होना है, जबकि इसका दूसरा पार्ट 2027 की शुरुआत में आने की उम्मीद है.

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'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन' (AICWA) ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस सीरीज को भारत में स्ट्रीम होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है और पाकिस्तानी मनोरंजन कंटेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की अपील की है. हालांकि, नेटफ्लिक्स इंडिया ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

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