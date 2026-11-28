Tomato Paratha Recipe: सुबह के नाश्ते में ज्यादातर भारतीय घरों में आलू, प्याज या गोभी के पराठे बनाए जाते हैं. ये खाने में टेस्टी होते हैं लेकिन रोज एक जैसा नाश्ता करने से कई बार बोरियत होने लगती है. ऐसे में अगर आप भी अपने नाश्ते में कुछ नया और चटपटा शामिल करना चाहते हैं तो टमाटर पराठा आपके लिए बेस्ट हो सकता है. इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है.

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गेहूं के आटे में ताजे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और कुछ मसाले मिलाकर इसका आटा तैयार किया जाता है. इसकी खास बात यह है कि इसमें टमाटर का हल्का खट्टापन और मसालों का चटपटा स्वाद मिलता है. आप इसे सुबह बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं या फिर चाय के साथ नाश्ते में खा सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर टेस्टी टमाटर पराठा बनाने का आसान तरीका.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 कप गेहूं का आटा

2 मध्यम आकार के टमाटर (कद्दूकस किए हुए)

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 छोटी चम्मच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर

1/2 छोटी चम्मच अजवाइन

1/2 छोटी चम्मच जीरा

स्वादानुसार नमक

पराठे सेंकने के लिए तेल या घी

टमाटर का चटपटा पराठा बनाएंगे कैसे?

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. अब इसमें कद्दूकस किए हुए टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक डाल दें. इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अजवाइन, जीरा और स्वादानुसार नमक मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. अब टमाटर की नमी की मदद से आटा गूंथना शुरू करें. अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर नरम आटा तैयार कर लें. आटे को ढककर लगभग10 मिनट के लिए रख दें. इसके बाद आटे की मध्यम आकार की लोइयां बना लें. एक लोई लेकर उसे बेलन की मदद से गोल आकार में बेल लें. अब तवे को गर्म करें और उस पर पराठा डाल दें. दोनों तरफ थोड़ा तेल या घी लगाकर मध्यम आंच पर अच्छी तरह सेंकें. जब पराठा दोनों तरफ से सुनहरा और हल्का कुरकुरा हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल लें. इसी तरह बाकी लोइयों से भी पराठे तैयार कर लें. गरमागरम टमाटर पराठे को ताजा दही, हरी चटनी या अचार के साथ परोसें.

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