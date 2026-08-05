कर्नाटक के लैब में केमिकल लीक, 3 मजदूरों की मौत, मैनेजमेंट पर एफआईआर

कर्नाटक के यादगीर जिले के काडेचूर-बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार को एक निजी लैब फैक्ट्री में संदिग्ध केमिकल लीक की घटना में तीन मजदूरों की मौत हो गई. हादसे के बाद फैक्ट्री का कामकाज रोक दिया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

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यादगीर के पुलिस अधीक्षक पृथ्विक शंकर ने कहा कि फैक्ट्री में केमिकल लीक हुआ, जिसमें तीन लोगों की जान गई. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में फैक्ट्री मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और आगे की जांच जारी है.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, फैक्ट्री में लगा एक केमिकल स्क्रबर लीक हो गया था. इसके बाद वहां खतरनाक धुआं फैला. माना जा रहा है कि जहरीली गैस सांस के साथ अंदर जाने से मजदूरों का दम घुट गया. पुलिस के मुताबिक, पहली नजर में यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस का लीक लग रहा है.

मरने वाले मजदूर मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के प्रवासी मजदूर बताए गए हैं. हालांकि, उनकी पहचान अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है. इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसकी हालत नाजुक बताई गई है. एक अन्य शख्स को मामूली चोटें आई हैं. वह होश में है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है.

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घटना के बाद पुलिस और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे और लीक की वजह पता करने की प्रक्रिया शुरू की गई. यादगीर के पुलिस अधीक्षक पृथ्विक शंकर ने फैक्ट्री पहुंचकर मौके का मुआयना भी किया. यह मामला सैदापुर पुलिस थाने के दायरे में आता है. अब जांच इस बात पर भी की जा रही है कि हादसा आखिर कैसे हुआ और फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं.

फिलहाल, इस केमिकल लीक में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, एक घायल की हालत गंभीर है और एक अन्य घायल बोल नहीं पा रहा है. फैक्ट्री का काम बंद कर दिया गया है और मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

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