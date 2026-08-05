1 हेक्टेयर, एकड़, बीघा, कट्ठा में कितनी जमीन होती है? इस ट्रिक से पता चलेगा

मान लीजिए आप गांव में एक जमीन देखने गए हैं. जमीन का मालिक कहता है - यह 2 बीघा जमीन है. वहीं बगल में खड़ा पटवारी बोलता है, सरकारी रिकॉर्ड में यह 0.8 हेक्टेयर दर्ज है. तभी एक प्रॉपर्टी डीलर कहता है यानी करीब 2 एकड़ के आसपास समझ लीजिए. अब आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर सही बात क्या है? बीघा, कट्ठा, एकड़ और हेक्टेयर में आखिर कितना फर्क होता है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है, तो आइए इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं.

और पढ़ें

आपने लोगों को हेक्टेयर, एकड़, बीघा और कट्ठा जैसे शब्द बोलते जरूर सुना होगा. सरकारी डॉक्यूमेंट्स में अक्सर जमीन का क्षेत्रफल हेक्टेयर या वर्ग मीटर में लिखा होता है, जबकि गांवों और स्थानीय स्तर पर लोग बीघा या कट्ठा में जमीन का हिसाब बताते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर इन सभी यूनिट्स में कितना अंतर होता है और कौन-सी इकाई कितनी बड़ी होती है. आइए इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं.

सबसे पहले जानिए हेक्टेयर क्या होता है?

जब भी सरकारी कागजों, खतौनी या कृषि विभाग के रिकॉर्ड में जमीन दर्ज होती है, तो वहां अक्सर हेक्टेयर का इस्तेमाल किया जाता है. हेक्टेयर जमीन मापने की एक इंटरनेशनल यूनिट है.

1 हेक्टेयर = 10,000 वर्ग मीटर

यानी करीब 1,07,639 वर्ग फुट जमीन

यानी अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, तो उसके पास करीब 10,000 वर्ग मीटर जमीन है.

Advertisement

1 एकड़ में कितनी जमीन होती है?

एकड़ भी जमीन मापने की एक लोकप्रिय इकाई है. भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है.

1 एकड़ = 43,560 वर्ग फुट

1 एकड़ = लगभग 4,047 वर्ग मीटर

यानी अगर किसी व्यक्ति के पास 1 एकड़ जमीन है, तो उसके पास लगभग 43,560 वर्ग फुट जमीन होगी.

1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं?

अगर हेक्टेयर और एकड़ की तुलना करें, तो 1 हेक्टेयर में लगभग 2.47 एकड़ होगा. याद रखने के लिए आप इसे करीब ढाई (2.5) एकड़ भी मान सकते हैं. हेक्टेयर और एकड़ का माप पूरी तरह तय होता है, इसलिए इनमें भ्रम की गुंजाइश नहीं होती. लेकिन बीघा और कट्ठा का आकार राज्य और क्षेत्र के हिसाब से बदल जाता है. इसलिए जमीन से जुड़ा कोई भी सौदा करने से पहले स्थानीय माप और सरकारी दस्तावेजों की जांच जरूर करें. थोड़ी-सी सावधानी आपको भविष्य के बड़े नुकसान से बचा सकती है.

बीघा कितना होता है?

बीघा एक पारंपरिक भारतीय जमीन मापने की इकाई है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरे भारत में इसका कोई एक तय माप नहीं है. अलग-अलग राज्यों और कई बार एक ही राज्य के अलग-अलग जिलों में भी इसका आकार बदल जाता है.

Advertisement

उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में 1 बीघा का माप अलग-अलग माना जाता है. राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी इसका क्षेत्रफल अलग हो सकता है. इसलिए जमीन खरीदते या बेचते समय हमेशा उस इलाके में प्रचलित आधिकारिक माप की जानकारी जरूर लें.

कट्ठा कितना होता है?

कट्ठा भी जमीन मापने की एक पारंपरिक यूनिट है और इसका माप भी हर राज्य में समान नहीं होता. उदाहरण के लिए, बिहार के कई इलाकों में 1 कट्ठा लगभग 1,361 वर्ग फुट माना जाता है. वहीं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में इसका आकार क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. इसलिए केवल कट्ठा सुनकर जमीन का सही आकार मान लेना ठीक नहीं है.

ऐसे याद रखें आसान ट्रिक

अगर आपको बार-बार हिसाब याद नहीं रहता, तो बस ये बातें याद रखें-

1 हेक्टेयर = 10,000 वर्ग मीटर

1 हेक्टेयर = लगभग 2.47 एकड़

1 एकड़ = 43,560 वर्ग फुट

बीघा और कट्ठा का माप हर राज्य और कई जगह जिलों के अनुसार बदल सकता है.

बस इतना याद रहेगा, तो जमीन का सामान्य हिसाब समझना आसान हो जाएगा.

जमीन खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो केवल बीघा या कट्ठा सुनकर फैसला न करें. सबसे पहले यह पता करें कि उस इलाके में इन यूनिट का आधिकारिक माप क्या है. इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों में दर्ज क्षेत्रफल को वर्ग मीटर, वर्ग फुट, एकड़ या हेक्टेयर में भी जरूर मिलाएं. इससे गलतफहमी और धोखाधड़ी की संभावना काफी कम हो जाती है.

Advertisement

हेक्टेयर, एकड़, बीघा और कट्ठा सभी जमीन मापने की यूनिट हैं, लेकिन इनका उपयोग अलग-अलग जगहों पर अलग तरीके से होता है. हेक्टेयर और एकड़ का माप तय होता है, जबकि बीघा और कट्ठा का आकार राज्य और क्षेत्र के अनुसार बदल सकता है. इसलिए जमीन से जुड़ा कोई भी लेन-देन करने से पहले स्थानीय माप और सरकारी रिकॉर्ड की अच्छी तरह जांच जरूर करें. इससे आप सही फैसला ले पाएंगे और भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बच सकेंगे.

---- समाप्त ----