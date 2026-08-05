Pista Lauj Recipe: देसी घी से घर पर बनाएं ₹5000 किलो बिकने वाली पिस्ता लॉज, स्वाद में लाजवाब, बनाने में आसान

Pista Lauj Recipe: सावन और राखी में घरों में मिठाइयों का आना शुरू हो जाता है और बाजारों में मिठाइयों के दाम भी बढ़ जाते हैं. भारत में त्योहार हों, मेहमानों का स्वागत करना हो तो मिठाइयां होना तो लाजमी होता है. अगर आप भी सावन और राखी के लिए अपने हाथ से कुछ मीठा बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पिस्ता लॉज ट्राई कर सकते हैं. क्योंकि पिस्ता से बनी मिठाइयों की बात ही अलग होती है. लेकिन बाजार में मिलने वाली पिस्ता लॉज की कीमत कई जगह 4000 से 5000 रुपये किलो तक होती है.
यही वजह है कि इसकी गिनती रॉयल मिठाइयों में की जाती है, क्योंकि इसे महंगे पिस्ता से तैयार किया जाता है. ऐसे में हर बार इसे खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. अच्छी बात यह है कि यही शाही मिठाई आप घर पर भी बेहद आसानी से बना सकते हैं. इसके लिए बस कुछ चुनिंदा सामग्री की ही जरूरत होती है, थोड़ी-सी मेहनत से तैयार होने वाली यह मिठाई स्वाद में इतनी लाजवाब बनती है कि हर कोई इसकी तारीफ करेगा.
अगर आप इस बार घर पर कुछ अलग और प्रीमियम मिठाई बनाना चाहते हैं, तो पिस्ता लॉज की यह आसान रेसिपी जरूर ट्राई करें. अगर आपने इसे एक बार बनाकर खिला दिया तो आपके घरवाले बार-बार आपसे इसे बनाने की मांग करेंगे.
पिस्ता लॉज बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स
मिठाई बनाने का आसान तरीका
स्वाद बढ़ाने के लिए अपनाएं ये टिप्स
घर पर बनी यह पिस्ता लॉज दिखने में जितनी शाही लगती है, स्वाद में भी उतनी ही शानदार होती है. खास बात यह है कि इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार मिठास और फ्लेवर भी तय कर सकते हैं. अगली बार महंगी मिठाई खरीदने की बजाय इस आसान रेसिपी को जरूर आजमाएं और परिवार के साथ घर की बनी स्वादिष्ट पिस्ता लॉज का मजा लें.