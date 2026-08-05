Pista Lauj Recipe: देसी घी से घर पर बनाएं ₹5000 किलो बिकने वाली पिस्ता लॉज, स्वाद में लाजवाब, बनाने में आसान

Pista Lauj Recipe: सावन और राखी में घरों में मिठाइयों का आना शुरू हो जाता है और बाजारों में मिठाइयों के दाम भी बढ़ जाते हैं. भारत में त्योहार हों, मेहमानों का स्वागत करना हो तो मिठाइयां होना तो लाजमी होता है. अगर आप भी सावन और राखी के लिए अपने हाथ से कुछ मीठा बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पिस्ता लॉज ट्राई कर सकते हैं. क्योंकि पिस्ता से बनी मिठाइयों की बात ही अलग होती है. लेकिन बाजार में मिलने वाली पिस्ता लॉज की कीमत कई जगह 4000 से 5000 रुपये किलो तक होती है.

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यही वजह है कि इसकी गिनती रॉयल मिठाइयों में की जाती है, क्योंकि इसे महंगे पिस्ता से तैयार किया जाता है. ऐसे में हर बार इसे खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. अच्छी बात यह है कि यही शाही मिठाई आप घर पर भी बेहद आसानी से बना सकते हैं. इसके लिए बस कुछ चुनिंदा सामग्री की ही जरूरत होती है, थोड़ी-सी मेहनत से तैयार होने वाली यह मिठाई स्वाद में इतनी लाजवाब बनती है कि हर कोई इसकी तारीफ करेगा.

अगर आप इस बार घर पर कुछ अलग और प्रीमियम मिठाई बनाना चाहते हैं, तो पिस्ता लॉज की यह आसान रेसिपी जरूर ट्राई करें. अगर आपने इसे एक बार बनाकर खिला दिया तो आपके घरवाले बार-बार आपसे इसे बनाने की मांग करेंगे.

पिस्ता लॉज बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

2 कप बिना नमक वाले पिस्ता

1 कप चीनी

½ कप पानी

2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर

1 बड़ा चम्मच घी

¼ छोटा चम्मच इलायची पाउडर

थोड़े से कटे हुए पिस्ता सजाने के लिए

चांदी का वर्क

मिठाई बनाने का आसान तरीका

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सबसे पहले पिस्ता को 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दें. इसके बाद छिलका निकालकर अच्छी तरह सुखा लें. उसके बाद पिस्ता को मिक्सर में बारीक पीस लें. ध्यान रखें कि ज्यादा देर तक न पीसें, वरना पिस्ता अपना तेल छोड़ सकता है. अब एक पैन में चीनी और पानी डालकर एक तार की चाशनी तैयार करें. जब चाशनी बन जाए, तब इसमें पिसा हुआ पिस्ता और मिल्क पाउडर डालकर लगातार चलाते रहें. कुछ मिनट बाद इसमें घी और इलायची पाउडर मिलाएं. मिक्सर जब गाढ़ा होकर पैन छोड़ने लगे, तब गैस बंद कर दें. अब एक घी लगी हुई ट्रे या प्लेट में इस मिक्सर को फैलाकर बराबर कर लें. ऊपर से कटे हुए पिस्ता और चाहें तो चांदी का वर्क लगाकर गार्निश करें. मिठाई को 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने दें. इसके बाद मनचाहे डायमंड या चौकोर शेप में काट लें.

स्वाद बढ़ाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

हमेशा अच्छी क्वालिटी के बिना नमक वाले पिस्ता का इस्तेमाल करें.

चाशनी एक तार से ज्यादा गाढ़ी न होने दें, नहीं तो मिठाई सख्त हो सकती है.

अगर ज्यादा रिच स्वाद चाहते हैं, तो थोड़ा-सा केसर या गुलाब जल भी मिला सकते हैं.

मिठाई को एयरटाइट डिब्बे में रखकर 7 से 10 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है.

घर पर बनी यह पिस्ता लॉज दिखने में जितनी शाही लगती है, स्वाद में भी उतनी ही शानदार होती है. खास बात यह है कि इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार मिठास और फ्लेवर भी तय कर सकते हैं. अगली बार महंगी मिठाई खरीदने की बजाय इस आसान रेसिपी को जरूर आजमाएं और परिवार के साथ घर की बनी स्वादिष्ट पिस्ता लॉज का मजा लें.

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