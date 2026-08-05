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'स्पाइडर-मैन भी नहीं रोक पाता खुद को...' पल्स कैंडी और स्पाइडर-मैन की पार्टनरशिप

यह कैंपेन 30 अगस्त तक चलेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, सिनेमा हॉल, रिटेल आउटलेट और आउटडोर एडवरटाइज़िंग जगहों पर दिखाई देगा. इस पार्टनरशिप के जरिए, पल्स कैंडी और स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे का मकसद मनोरंजन, ब्रांडिंग और ऑन-ग्राउंड एंगेजमेंट के ज़रिए ग्राहकों से जुड़ना है.

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पल्स कैंडी के 'चटकारे' लेते नजर आएंगे सुपरहीरो (Photo-ITG)
पल्स कैंडी के 'चटकारे' लेते नजर आएंगे सुपरहीरो (Photo-ITG)

स्पाइडर-मैन अब बड़े पर्दे से आगे बढ़कर कन्फेक्शनरी की दुनिया में कदम रख रहा है. पल्स कैंडी ने 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के साथ मिलकर एक नए मार्केटिंग अभियान की शुरुआत की है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, सिनेमाघरों, रिटेल स्टोर्स, आउटडोर विज्ञापनों और सोशल मीडिया पर चलाया जाएगा. यह अभियान जुलाई के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ था और 30 अगस्त तक चलेगा.

इस साझेदारी के तहत, पल्स कैंडी ने स्पाइडर-मैन वाले लिमिटेड-एडिशन को-ब्रांडेड पैक पेश किए हैं. इस कैंपेन में एक प्रमोशनल फिल्म भी शामिल है जो इस मैसेज पर आधारित है कि "स्पाइडर-मैन भी पल्स से खुद को रोक नहीं पाता." आउटडोर एडवरटाइज़िंग भी इस कैंपेन का एक अहम हिस्सा है, जिसमें बिलबोर्ड पर स्पाइडर-मैन को आस-पास लगे डिस्प्ले पर कैंडी की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाया गया है.

मनोरंजन और लोकप्रिय संस्कृति पर ध्यान

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इस साझेदारी पर बात करते हुए डीएस ग्रुप के कन्फेक्शनरी मार्केटिंग के वरिष्ठ महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने कहा कि पल्स कैंडी का ध्यान हमेशा ऐसे अनुभव तैयार करने पर रहा है जो उपभोक्ताओं से नए और प्रासंगिक तरीकों से जुड़ सकें.

उन्होंने कहा कि स्पाइडर-मैन की 'जेन ज़ी' (Gen Z) के बीच काफी लोकप्रियता है, साथ ही हर उम्र के लोग इसे पसंद करते हैं. भारत के सबसे लोकप्रिय कन्फेक्शनरी ब्रांड्स में से एक और दुनिया की सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइजी में से एक को एक साथ लाकर, इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं के साथ जुड़ाव को मजबूत करना और यादगार ब्रांड अनुभव बनाना है. उन्होंने आगे कहा कि यह साझेदारी पल्स कैंडी को मनोरंजन और लोकप्रिय संस्कृति के संगम पर स्थापित करने के ब्रांड के प्रयास को दर्शाती है.

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सोनी पिक्चर्स ने किया साझेदारी का स्वागत

सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग इंटरनेशनल के महाप्रबंधक और प्रमुख शोनी पंजिकरन ने कहा कि स्पाइडर-मैन की लोकप्रियता हर पीढ़ी और उम्र के लोगों के बीच बनी हुई है, उनका मानना है कि स्पाइडर-मैन की यह लगातार बनी रहने वाली लोकप्रियता इसे एक ऐसे अभियान के लिए बिल्कुल सही बनाती है जो बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचता है. इस साझेदारी के जरिए, उन्हें फिल्म से जुड़े उत्साह को बढ़ाने और रिटेल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आउटडोर विज्ञापनों और सोशल मीडिया के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक अनुभव तैयार करने की उम्मीद है.

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