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IPL में कोहली के साथ उधेड़ी थी गेंदबाजों की बखिया...अब इस बल्लेबाज ने DPL में मचाई तबाही, 38 गेंदों में जड़ दिए 92 रन

आईपीएल 2025 के लिए गुजरात टाइटन्स ने अनुज रावत को 30 लाख रुपये में खरीदा था. लेकिन पिछले दो सीजन के एक भी मैच में वह प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. दूसरी तरफ अनुज लगातार अपनी बल्लेबाजी से फैन्स का ध्यान खींचते रहे हैं.

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अनुज रावत की धमाकेदार बल्लेबाजी (PHOTO: INSTAGRAM/anujrawat_1755 )
अनुज रावत की धमाकेदार बल्लेबाजी (PHOTO: INSTAGRAM/anujrawat_1755 )

आईपीएल में आरसीबी के लिए कई यादगार पारी खेलने वाले अनुज रावत इन दिनों दिल्ली प्रीमियर लीग में धूम मचा रहे हैं. मुंबई के खिलाफ आईपीएल 2022 में अनुज रावत ने विराट कोहली के साथ 80 रनों की साझेदारी कर टीम को एक अहम जीत दिलाई थी.

आईपीएल में अनुज की इस पारी के बाद क्रिकेट फैन्स के बीच अनुज रावत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई. इतना ही नहीं अनुज रावत की तुलना भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से की जाने लगी. लेकिन साल 2025 के आईपीएल ऑक्शन से पहले आरसीबी ने अनुज रावत को रिलीज कर दिया.

आरसीबी से बाहर होने के बाद अनुज रावत की किस्मत भी रूठ गई. अनुज रावत को गुजरात टाइटन्स ने खरीदा, लेकिन पिछले दो सीजन से उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. आईपीएल में बेंच पर बैठने वाले अनुज रावत ने दिल्ली प्रीमियर लीग में अपने बल्ले का दम दिखाया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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38 गेंदों में जड़ दिए 92 रन

डीपीएल में 10 अगस्त को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पुरानी दिल्ली 6 के कप्तान अनुज रावत ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ महज 38 गेंदों में 92 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस आतिशी पारी में उनके बल्ले से 8 गगनचुंबी छक्के और 8 शानदार चौके निकले.

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17 गेंदों में जड़ा अर्धशतक

166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुरानी दिल्ली 6 की शुरुआत बेहद खराब रही थी. तीसरे ही ओवर में टीम ने सिर्फ 9 रन के स्कोर पर अपने दो बड़े विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान अनुज रावत ने टीम को संभाला. उन्होंने आर्यन गौर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाय और विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं.

पुरानी दिल्ली को 7 विकेट से मिली जीत

अनुज ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए. उन्होंने महज 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. यह इस सीजन की सबसे तेज फिफ्टी भी है. अनुज और आर्यन के बीच तीसरे विकेट के लिए नाबाद 151 रनों की मैच विनिंग साझेदारी हुई. हालांकि, अनुज अपने दूसरे शतक से सिर्फ 8 रन से चूक गए और 15वें ओवर में 92 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी की बदौलत पुरानी दिल्ली 6 ने 7 विकेट से आसान जीत दर्ज की.

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