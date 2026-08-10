मुर्शिदाबाद में दबोचे गए 7 बांग्लादेशी, सीमा पार करने की कर रहे थे कोशिश

मुर्शिदाबाद में पुलिस ने 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. लालगोला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध तरीके से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की और बोयरा मीरपुर के खेतों में छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

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प्रारंभिक जांच में इन सभी ने खुद को बांग्लादेश के चपाइनवाबगंज जिले का रहने वाला बताया है. पुलिस के मुताबिक, ये सभी लोग चेन्नई में मजदूरी और निर्माण कार्य करते थे. आरोप है कि वे बिना वैध इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी किए बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे थे.

फिलहाल पुलिस उनकी पहचान और दस्तावेजों की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस मामले में कोई दलाल या मानव तस्करी का नेटवर्क तो शामिल नहीं है. पुलिस के मुताबिक, जांच में सभी लोगों के गोयेशपुर गांव, चपाइनवाबगंज का रहने वाला होने की जानकारी सामने आई है.

कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें लालगोला होल्डिंग सेंटर भेजा जा सकता है. वहीं, सीमा पर अवैध आवाजाही रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ निगरानी और बढ़ा दी है.

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पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए पुलिस लगातार सीमा और आसपास के इलाकों पर नजर रख रही है. इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो गई हैं.

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बता दें, बीते दिन त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक बांग्लादेशी तस्कर पाया गया था. हालांकि BSF की गोलीबारी में उसकी मौत हो गई थी. तस्कर अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर बर्मी सिगरेट की बड़ी खेप भारत लाने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों की नजर उस पर पड़ी. जवानों के रोके जाने पर जब हलचल तेज हुई तो बीएसएफ ने गोलीबारी की, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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