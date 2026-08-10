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Suji Ka Halwa Tips: सूजी का हलवा बन जाता है सूखा? हलवाई की ये 5 ट्रिक्स अपनाएं, बनेगा रसीला और दानेदार

Suji Ka Halwa Tips: क्या आपका सूजी का हलवा भी अक्सर सूखा और बेस्वाद बनता है? हलवाई जैसा रसीला, दानेदार और खुशबूदार हलवा बनाने के लिए आपको छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. ये ट्रिक्स अपनाकर आप हर बार हलवाई जैसा हलवा बना पाएंगे. जानें सूजी, घी, चीनी का सही अनुपात और वो खास चीज जो बढ़ा देगी हलवे का स्वाद.

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सूजी के हलवे में सूजी भूनते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी होती है. (Photo: ITG)
सूजी के हलवे में सूजी भूनते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी होती है. (Photo: ITG)

Suji Ka Halwa Tips: जब भी घर में कुछ मीठा बनाने का मन करता है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले सूजी का हलवा आता है. सूजी का हलवा घर पर झटपट बनने वाली सबसे आसान मिठाई है. गर्मागर्म हलवा, ऊपर से घी में भुने ड्राई फ्रूट्स और इलायची की खुशबू... इसका स्वाद ही अलग होता है. लेकिन लोग कितना भी घी डालकर हलवा क्यों ना बना लें अक्सर एक परेशानी जरूर आती है और वो है उसका सूखा बनना. हलवा देखने में तो ठीक लगता है, लेकिन खाते ही महसूस होता है कि वो काफी सूखा है और उसमें हलवाई जैसा रसीलापन और दानेदार टेक्शचर नहीं आया है.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. हलवाई जैसा स्वाद और टेक्शचर पाने के लिए बस कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होगा. सबसे खास बात ये है कि सूजी भूनते समय इसमें एक ऐसी चीज मिलाई जाती है, जो हलवे का स्वाद और टेक्शचर दोनों बेहतर कर देती है. चलिए जानते हैं क्या है वो ट्रिक जो आपके घर पर बनने वाले हलवे को हर बार हलवाई जैसा स्वाद देगी.

सही मात्रा होना सबसे ज्यादा जरूरी
हलवाई जैसा स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाले सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि सूजी, घी और चीनी की मात्रा सही हो. अगर इन चीजों में से किसी भी चीज का अनुपात बिगड़ गया तो हलवा या तो बहुत सूखा हो सकता है या फिर जरूरत से ज्यादा चिकना और मीठा.

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आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं, तो करीब 3/4 कटोरी देसी घी रखें. इसके साथ 1 कप चीनी डालें. अगर आपको हलवा थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद है, तो चीनी की मात्रा बढ़ाकर करीब डेढ़ कप तक कर सकते हैं.

जल्दबाजी में न भूनें सूजी
हलवे का स्वाद काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सूजी को कितनी अच्छी तरह भुना है. अगर आप सूजी भूनने में जल्दबाजी करेंगे, तो आपका हलवा हलवाई जैसा नहीं बनेगा. इसके लिए कड़ाही में देसी घी डालकर सूजी को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें.

सूजी को तब तक भूनना है, जब तक उसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए और उसमें से अच्छी सी सौंधी खुशबू न आने लगे. जब सूजी ठीक से भुन जाती है, तो वो घी छोड़ने लगती है. इस स्टेप में जल्दबाजी करने से हलवे का स्वाद वैसा नहीं आएगा.

हलवाई वाला स्वाद चाहिए तो डालें 2 चम्मच बेसन
अब आती है हलवाई जैसा हलवा बनाने की सबसे खास ट्रिक. जब सूजी अच्छी तरह भुन जाए, तो इसमें करीब 2 चम्मच बेसन मिला दें. बेसन डालने के बाद सूजी को करीब 2 मिनट और भूनें. इससे बेसन का कच्चापन निकल जाएगा और हलवे में एक अच्छी खुशबू के साथ बेहतर टेक्शचर भी आएगा. यही छोटी सी ट्रिक घर के सूजी के हलवे को हलवाई के हलवे जैसा स्वाद देने में मदद करती है.

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रसीला हलवा बनाने के लिए चाशनी भी होनी चाहिए सही
अगर आपको सूखा नहीं बल्कि रसीला और मुंह में घुलने वाला हलवा चाहिए, तो चाशनी की मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है. इसके लिए 1 कटोरी चीनी में करीब 4 कटोरी पानी मिलाकर गैस पर रख दें. स्वाद और खुशबू के लिए इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं. चीनी अच्छी तरह घुल जाए तो गैस बंद कर दें. चाशनी को बहुत ज्यादा पकाकर गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है.

चाशनी एक साथ डालने की गलती न करें
जब सूजी और बेसन अच्छी तरह भुन जाएं, तब तैयार चाशनी को एक साथ डालने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके कड़ाही में डालें. हर बार चाशनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिलाते रहें और पकने दें. हलवे को तब तक पकाएं, जब तक वो कड़ाही ना छोड़ने लगे. इससे हलवे में सही रसीलापन और दानेदार टेक्शचर आएगा.

आखिर में डालें घी और ड्राई फ्रूट्स
हलवा लगभग तैयार हो जाए तो इसमें घी में पहले से भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डालें. साथ ही थोड़ा सा बचा हुआ देसी घी भी मिला दें. इसे करीब 2 मिनट और पकाएं. इसके बाद आपका सूजी का हलवा तैयार है. इस तरीके से बनाया गया हलवा रसीला, दानेदार और खुशबूदार बनेगा और सूजी का हलवा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा.

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