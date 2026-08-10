'रामायण' में गुरु विश्वामित्र बनकर परेशान हुआ एक्टर, खाना-पीना हो गया था मुश्किल

नितेश तिवारी की रामायण को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है. फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिससे फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह काफी बढ़ गया है. रामायण में एक्टर अजिंक्य देव भी हैं जो गुरू विश्वामित्र की भूमिका निभा रहे हैं. ये किरदार फिल्म में बेहद अहम है क्योंकि गुरू विश्वामित्र उनमें से थे जिन्होंने बालकांड के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण को धनुष विद्या, अस्त्र-शस्त्र जैसी चीजों की ट्रेनिंग दी थी.

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कैसे बने गुरु विश्वामित्र?

हाल ही में जूम को दिए इंटरव्यू में अजिंक्य ने अपने लुक पर पहली बार खुलकर बात की. उन्होंने बताया की गुरू विश्वामित्र के लिए उनका मेकअप करने में दो घंटों से ज्यादा का समय लगता था. वो कहते हैं कि गुरु विश्वामित्र के रूप में तैयार होना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था. शुरुआत में उन्हें दाढ़ी, मेकअप और विग के साथ पूरा लुक तैयार करने में करीब दो घंटे लगते थे. फिर बाद में उन्होंने शॉर्टकट अपनाया जिससे उनका काफी समय बच जाता था.

अजिंक्य ने ये भी बताया कि शूटिंग में तो ठीक था. लेकिन पूरी दाढ़ी में उन्हें कुछ खाने में दिक्कत होती थी. अगर दाढ़ी उतार भी दें, तो उसे लगाने में पूरे 2 घंटे लग जाते थे. इसके बाद उनकी मेकअप आर्टिस्ट ने इसका एक आसान तरीका निकाला. उन्होंने दाढ़ी को तीन हिस्सों में बांट दिया, जिससे अजिंक्य लंच के समय दाढ़ी का एक हिस्सा हटाकर आसानी से खाना खा सकें और बाद में उसे आसानी से वापस लगा भी सकें.

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रणबीर को सराहा

अजिंक्य ने रामायण में राम की भूमिका पर भी चर्चा की. उन्होंने रणबीर कपूर की तारीफ की और कहा कि उनसे अच्छा राम की भूमिका और कोई नहीं निभा सकता. रणबीर राम के रोल के लिए परफेक्ट हैं. साथ ही उन्होंने यश की रावण के रोल में भी तारीफ की. उन्हें यश के एक्सप्रेशन बड़े अच्छे लगे और ये माना कि एक्टर रावण के रूप में प्रभावशाली दिखाई देते हैं.

बात करें रामायण की, तो इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में हैं. फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर 8 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. जबकि विदेशों के सिनेमाघरों में 6 नवंबर को इसे रिलीज किया जाएगा. रामायण का दूसरा हिस्सा अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा.

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