scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP समेत चार चुनावी राज्यों में पहले होगी जनगणना, 1 दिसंबर से गिनती शूरू

गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में चुनाव के मद्देनजर एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक आबादी की गिनती की जाएगी.

Advertisement
X
Census 2027
Census 2027

2027 की जनगणना के लिए गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक आबादी की गिनती की जाएगी. भारत के रजिस्ट्रार जनरल के मुताबिक देश के जिन राज्यों में अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं, वहां यह प्रक्रिया पहले शुरू की जा रही है.

सरकारी अधिसूचना जारी करते हुए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृंत्युजय कुमार नारायण ने कहा है कि चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए इन राज्यों में जनगणना की प्रक्रिया पहले शुरू की जा रही है. इन इलाकों में नागरिक 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक खुद अपनी जानकारी दर्ज करने या सेल्फ एन्युमरेशन का विकल्प चुन सकते हैं. 

सरकारी अधिसूचना में कहा गया है, "उत्तराखंड के बर्फबारी वाले इलाकों को छोड़कर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, और पंजाब के बाकी सभी क्षेत्रों में जनगणना का काम 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक काम काम किया जाएगा. इसके बाद 5 जनवरी 2027 से 9 जनवरी 2027 तक जानकारी की दोबारा जांच की जाएगी."

सम्बंधित ख़बरें

Census 2027
जाति बतानी होगी, कोविड वैक्सीनेशन की भी डिटेल... Census के 40 सवाल
Census 2027
जनगणना 2027 का शेड्यूल जारी, पहाड़ी क्षेत्रों में 1 सितंबर से गणना
Delhi SIR, ECI, BLO
दिल्ली की वोटर लिस्ट का SIR मंगलवार से होगा शुरू, 13,000 BLO करेंगे सर्वे
कांग्रेस की बढ़ती ताकत को देख सतर्क हो रही बीजेपी
Beat Report: बंगाल से मिली बढ़त के बाद आगामी चुनावों में पूरी ताकत झोंकने को तैयार बीजेपी
Election Commission Voter List Revision
मतदाता सूची में अब विदेशी घुसपैठियों पर भी नजर, EC ने BLO को दिए नए निर्देश

यह भी पढ़ें: अमित शाह की बैठक के बाद केंद्र का बड़ा फैसला... मणिपुर में टली जनगणना, NRC लागू करने की मांग पर बनी सहमति

Advertisement

अधिसूचना में कहा गया है कि गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड(बर्फबारी वाले इलाकों को छोड़कर) के लिए 2027 की जनगणना की रेफरेंस तारीख 5 तारीख 2027 रात 12:00 बजे होगी. 

साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के बर्फबारी वाले नॉन-सिंक्रोनस इलाकों और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी वाले नॉन-सिंक्रोनस इलाकों के लिए रेफरेंस तारीख 1 अक्टूबर, 2026 रात 12:00 बजे होगी. 

25 जून को जारी सरकारी बयान में कहा गया था कि देश के बाकी हिस्सों के लिए रेफरेंस तारीख 1 मार्च 2027 होगी. बता दें, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मई 2027 तक खत्म हो जाएगा, उससे पहले यहां चुनाव होने हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कांग्रेस का भूपेश बघेल पर एक्शन! अंदरूनी कलह के बीच पंजाब से हटाया, सचिन पायलट को जिम्मेदारी |
    'सभी नाराज फूफाओं को भारत ने जवाब दिया', Gen-Z से सीधी बात में PM मोदी का विपक्ष पर वार |
    IND vs PAK: हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के खिलाफ उतरते ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, धोनी और कोहली भी रह गए पीछे |
    बेटी के जन्म के बाद बिपाशा बसु हुईं 'बॉडी-शेम', पैप्स ने खींची बुरी तस्वीरें, बोलीं- लोग समझते नहीं |
    गणेश आगमन को 9 दिन बाकी: भोलेनाथ पैटर्न की मूर्तियों की सबसे ज्यादा मांग, इतनी है कीमत |
    महाराष्ट्र: दही हांडी उत्सव में बच्चे समेत दो की मौत, मुंबई-ठाणे में 40 से ज्यादा 'गोविंदा' घायल |
    Goga Navami 2026: नागों के वो देवता जिन्हें हिंदू-मुस्लिम दोनों पूजते हैं, PAK में भी गहरी आस्था |
    Aloo Mirch Masala Sabji: 15 रुपये के आलू-मिर्च से बनाएं मसालेदार सब्जी, स्वाद कर देगा दीवाना; शेफ रणवीर बरार ने बताया सीक्रेट |
    नेपाल में चमत्कार! परिवार ने कर दिया था अंतिम संस्कार, 10 दिन बाद मलबे से जिंदा निकली महिला |
    Miss World 2026 Grand Finale: मिस वर्ल्ड में भारतीय सुंदरी का जलवा, टॉप 40 में बनाई जगह, फ्लोरल गाउन में निकिता पोरवाल लगीं बेहद खूबसूरत
    Advertisement