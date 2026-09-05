IND vs PAK: हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के खिलाफ उतरते ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, धोनी और कोहली भी रह गए पीछे

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. हरमनप्रीत कौर अब महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट में 150 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गईं हैं.

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शनिवार को दुबई में खेले जा रहे विमेंस एशिया कप 2026 के महामुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर कदम रखते ही हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया. हरमनप्रीत अब दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेटर बन गई हैं, जिन्होंने 150 टी20 इंटरनेशनल मैचों में अपनी टीम की कप्तानी की है.

यह रिकॉर्ड इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि एमएस धोनी, विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे दिग्गज भी टी20 में कप्तानी का शतक नहीं लगा पाए. खैर जो काम धोनी और कोहली जैसे दिग्गज नहीं कर सके वो हरमनप्रीत कौर करके दिखाने में सफल रही.

कोई पुरुष क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर के आस-पास भी नहीं है. पुरुष क्रिकेट में सबसे ज्यादा 91 टी20 मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड नामीबिया के गेरहार्ड इरास्मस के नाम है. वहीं अगर महिला क्रिकेट की बात करें तो श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू 121 मैचों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग ने 100 मैचों में कप्तानी की है.

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Harmanpreet Kaur becomes the first cricketer to captain a side in 1️⃣5️⃣0️⃣ T20Is. 👏 👏



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कैसा रहा है कप्तान कौर का सफर?

हरमनप्रीत को साल 2016 में भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाया गया था. अपने पिछले 149 मैचों में से उन्होंने टीम इंडिया को 86 मैचों में शानदार जीत दिलाई है. कप्तानी करते हुए उन्होंने बल्ले से भी खूब रन बरसाए हैं और 3301 रन बनाए हैं.

टॉस के वक्त क्या बोलीं हरमनप्रीत?

इस खास मौके पर जब टॉस के दौरान उनसे इस रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि बतौर कप्तान अपना 150वां टी20 खेलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. सबसे जरूरी बात है कि आप खेल का मजा लेते रहें. हम आज पाकिस्तान को कम से कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करेंगे.

A special moment for #TeamIndia Captain Harmanpreet Kaur 🫡



First-ever to captain a side in 150 T20I matches 🙌#WomensAsiaCup | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/a31diDfcoh — BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026

पाकिस्तान ने जीता टॉस

दुबई में हो रहे इस मैच में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को गेंदबाजी थमाई. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपने दोनों शुरुआती मैच जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है और ग्रुप ए में टॉप पर बैठी है. वहीं, पाकिस्तान के लिए यह दूसरा मैच है और सेमीफाइनल में जाने के लिए उन्हें जीत की सख्त जरूरत है. दोनों ही टीमों ने अपने खिलाड़ियों में कोई बदलाव नहीं किया है.

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