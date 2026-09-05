नेपाल में चमत्कार! परिवार ने कर दिया था अंतिम संस्कार, 10 दिन बाद मलबे से जिंदा निकली महिला

नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने हजारों जिंदगियां उजाड़ दी. 1344 लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच हजार से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. हालांकि, इस तबाही के बीच नुवाकोट से एक अच्छी खबर आई है. बिदुर में 10 दिनों से मलबे में दबी एक 60 वर्षीय महिला को जिंदा बाहर निकाला गया.

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अधिकारियों ने बताया कि नेपाल के नुवाकोट के बिदुर शहर में आई भीषण बाढ़ में एक चार मंजिला घर की सबसे ऊपरी मंजिल से एक 60 वर्षीय महिला को जिंदा बाहर निकाला. करीब 10 दिनों से वह यहां दबी हुई थी. महिला की पहचान चंद्रिका श्रेष्ठ के तौर पर हुई है. उनकी उम्र 60 वर्ष है.

आपदा के बीच जब चंद्रिका का पता नहीं चला तो उनके परिवार वालों ने उन्हें मृत मान लिया. यहां तक कि, चंद्रिका के परिवार ने उनका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार तक कर दिया था.

नेपाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया है. इसमें बचावकर्मी मलबा और गाद हटाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में वे चंद्रिका को घर की सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की से निकालते दिख रहे हैं.

मिति २०८३ भदौ २० गते नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले जिल्ला नुवाकोट विदुर १० वेत्रावतीबाट १ जना महिलालाई सकुशल उद्धार गरेको छ । pic.twitter.com/Zcuj4bVXOJ — Nepal Police (@NepalPoliceHQ) September 5, 2026

वीडियो में महिला बेहोश दिख रही हैं. बचावकर्मी उन्हें कंबल और जैकेट से ढक रहे हैं, उन्हें होश में लाने की कोशिश की जा रही है. नौ सदस्यों की आर्म्ड पुलिस फोर्स की टीम ने चंद्रिका को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद हेलीकॉप्टर से त्रिशूली में नेपाली सेना की मैथिली बैरक में इलाज के लिए भेजा.

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आर्म्ड पुलिस फोर्स के डिप्टी प्रवक्ता शैलेंद्र थापा ने बताया कि फिलहाल चंद्रिका को मेडिकल इलाज के लिए काठमांडू ले जाया जा रहा है. 26 अगस्त को नेपाल में बाढ़ आई थी. इसने नेपाल के कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया था. नेपाल की बाढ़ में 1344 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 हजार लोग लापता बताए जा रहे हैं. अब तक 13 हजार लोगों को बचाया जा चुका है.

26 अगस्त की इस त्रासदी के बाद भारत लगातार नेपाल के राहत और बचाव अभियान में मदद कर रहा है. 1,344 मौतों का आंकड़ा भीषण तबाही की तस्वीर पेश करता है. किसी ने अपना घर खोया, तो किसी ने अपने परिवार को खोया. बाढ़ का पानी उतरने और हालात सामान्य होने के बाद भी जनजीवन सामान्य होने में काफी समय लगेगा.

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