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Miss World 2026 Grand Finale: मिस वर्ल्ड में भारतीय सुंदरी का जलवा, टॉप 40 में बनाई जगह, फ्लोरल गाउन में निकिता पोरवाल लगीं बेहद खूबसूरत

Miss World 2026 Grand Finale में भारत की निकिता पोरवाल ने टॉप 40 में जगह बनाकर देश का मान बढ़ाया. फिनाले के दौरान वह ब्लश पिंक फ्लोरल गाउन में नजर आईं. फूलों की खूबसूरत कारीगरी, मरमेड सिल्हूट और ग्लैमरस अंदाज में निकिता ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.

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उज्जैन की निकिता देश का मान बढ़ा रही हैं. (photo: instagram@missindiaorg)
उज्जैन की निकिता देश का मान बढ़ा रही हैं. (photo: instagram@missindiaorg)

Miss World 2026 Grand Finale: मिस वर्ल्ड 2026 का ग्रैंड फिनाले 5 सितंबर को वियतनाम के न्हा ट्रांग में आयोजित किया जा रहा है. दुनिया भर की खूबसूरत सुंदरियां इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए मुकाबला कर रही हैं. भारत की तरफ से मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल मिस वर्ल्ड 2026 में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. फिनाले में निकिता अपने शानदार लुक से सबका ध्यान खींच लिया है. उनकी फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. 

ग्रैंड फिनाले के लिए निकिता ने डिजाइनर भावना राव का तैयार किया हुआ खूबसूरत ब्लश पिंक फ्लोरल गाउन पहना, जिसमें वह किसी फूलों से सजे बगीचे जैसी नजर आईं.  सबसे खास बात यह है कि टॉप 40 में इंडिया ने अपनी जगह बना ली है. 

फ्लोरल गाउन में बेहद सुंदर लगीं निकिता

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मिस वर्ल्ड 2026 के फिनाले के लिए निकिता पोरवाल ने सॉफ्ट ब्लश पिंक कलर का गाउन पहनकर एंट्री ली. इस गाउन पर बेहद बारीकी से फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और हैंड एम्बेलिशमेंट का काम किया गया है. गाउन के कॉर्सेट पर बने फूल पूरे सिल्हूट पर बेहतरीन तरीके से नजर आ रहे हैं.

इस आउटफिट को हजारों मोतियों और फ्लोरल डिटेल्स से सजाया गया है, जो लाइट में गाउन को एक अलग ही चमक देते हैं. वहीं, शीयर एम्बेलिश्ड स्लीव्स ने उनके पूरे लुक को और भी बारीक और एथरियल टच दिया.

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मरमेड सिल्हूट ने बढ़ाई खूबसूरती

निकिता के इस गाउन की खासियत इसका ड्रामेटिक मरमेड सिल्हूट है. गाउन में इस्तेमाल की गई हल्की इटालियन ट्यूल की लेयर्स चलते समय खूबसूरत मूवमेंट क्रिएट करती हैं. सॉफ्ट पिंक शेड और फ्लोरल डिजाइन की वजह से पूरा लुक बेहद ड्रीमी दिखाई देता है.

डिजाइनर के मुताबिक, इस गाउन का कलर भले ही सॉफ्ट है, लेकिन इसकी मौजूदगी काफी दमदार है. आउटफिट में इंडियन वुमनहुड की सॉफ्टनेस के साथ भारत की पारंपरिक कारीगरी और हैंड एम्ब्रॉयडरी की झलक भी देखने को मिलती है.

पहले भी अपने लुक से चर्चा में रही हैं निकिता

फिनाले से पहले भी निकिता पोरवाल अपने लुक को लेकर सुर्खियां बटोर चुकी हैं. इससे पहले उन्होंने प्रिंसेस डायना की फेमस सैफायर रिंग से प्रेरित गाउन पहना था, जिसने भी खूब ध्यान खींचा था. अब फिनाले के लिए उनका फ्लोरल गाउन सोशल मीडिया पर चर्चा में है. मिस वर्ल्ड के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज ने भी निकिता की तस्वीरें शेयर करते हुए उनके इस लुक की तारीफ की.

एक्टिंग और थिएटर का भी है एक्सपीरियंस 

निकिता पोरवाल सिर्फ मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट तक सीमित नहीं है. उज्जैन में जन्मीं निकिता मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ थिएटर आर्टिस्ट भी हैं. मिस वर्ल्ड के आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार, वह 60 से ज्यादा थिएटर प्रोडक्शंस में काम कर चुकी हैं. वह एक प्लेराइटर और थिएटर कंपनी रंगरेज की क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं.

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यही वजह है कि मिस वर्ल्ड के मंच पर निकिता खूबसूरती के साथ अपनी परफॉर्मेंस और स्टोरीटेलिंग स्किल्स को भी दिखा रही हैं. 

भारत की उम्मीद बनीं निकिता पोरवाल

मिस वर्ल्ड के 75वें एनिवर्सरी एडिशन का आयोजन वियतनाम में किया जा रहा है. इसइंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में निकिता पोरवाल भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. फिनाले में उनके शानदार लुक और अब तक की जर्नी ने भारतीय फैंस की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं. 

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