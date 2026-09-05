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बेटी के जन्म के बाद बिपाशा बसु हुईं 'बॉडी-शेम', पैप्स ने खींची बुरी तस्वीरें, बोलीं- लोग समझते नहीं

बिपाशा बसु ने अपनी बेटी को जन्म देने के बाद झेली सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे पैपराजी ने उनके बढ़े हुए वजन का मजाक उड़ाया और उन्हें बॉडी-शेम किया.

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बिपाशा ने झेली ट्रोलिंग (Photo: Instagram @bipashabasu)
बिपाशा ने झेली ट्रोलिंग (Photo: Instagram @bipashabasu)

बिपाशा बसु बॉलीवुड की एक समय पर टॉप एक्ट्रेस की गिनती में आती थीं. हालांकि शादी और एक बेटी होने के बाद, उन्होंने कुछ वक्त के लिए लाइमलाइट से दूरी बनाई. वो फिलहाल अपने पति करण सिंह ग्रोवर और बेटी देवी के साथ जिंदगी बिताने पर फोकस कर रही हैं.

मां बनने के बाद ट्रोल हुईं बिपाशा 

बिपाशा मां बनने के बाद सोशल मीडिया पर अपने बदले हुए लुक को लेकर सुर्खियों में बनी हुई थीं. उनका वजन काफी बढ़ चुका था, जिसके कारण उन्हें बॉडी-शेमिंग और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. आमतौर पर हर औरत मां बनने के बाद बदल ही जाती है, लेकिन सोसाइटी इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाती है. कुछ दिन पहले कटरीना कैफ को लेकर भी लोगों ने बातें बनानी शुरू की क्योंकि वो काफी बदली हुई नजर आईं. अब बिपाशा बसु ने इस पूरे स्ट्रगल पर खुलकर बात की है. 

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Elle इंडिया से बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा- महिलाओं के शरीर को लेकर आज भी जिस तरह की बातें होती हैं, वो काफी अजीब हैं. जैसे ही आप बच्चे को जन्म देती हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि 40 की उम्र में भी आप जादुई तरीके से 20 साल की उम्र जैसी शेप में वापस आ जाएं. 20 साल की लड़की से जो उम्मीद की जाती है, वही उम्मीद 40 साल की महिला से भी की जाती है. बच्चे के जन्म के बाद अगर कोई महिला जल्दी से अपना वजन या पुरानी बॉडी शेप वापस नहीं पाती, तो उसे काफी ट्रोल किया जाता है. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. बेटी देवी के जन्म के बाद मुझे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

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पैप्स ने खींचे बुरे फोटो

बिपाशा ने आगे बताया कि जब वो अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थीं, उस दौरान कुछ संवेदनहीन पैपराजी ने उनकी बेहद अजीब तस्वीरें भी खींचीं. उनका कहना है कि मां बनने के बाद एक महिला किन हालात से गुजरती है, लोग अक्सर उस मेहनत को समझने की कोशिश नहीं करते. बच्चे की देखभाल के साथ-साथ महिला को अपनी निजी जिंदगी, लाइफस्टाइल और दूसरी जिम्मेदारियां भी संभालनी होती हैं. इसके बावजूद लोगों को बस यही उम्मीद रहती है कि वो जल्द से जल्द अपनी पुरानी बॉडी शेप में वापस आ जाए. 

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