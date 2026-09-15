CM विजय के UK दौरे से तमिलनाडु को मिला 12,300 करोड़ का निवेश, हजारों नौकरियों का रास्ता साफ

तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के यूनाइटेड किंगडम (UK) दौरे के दौरान लगभग 12,300 करोड़ रुपये की निवेश की घोषणा की. इन परियोजनाओं के जरिए विनिर्माण, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में करीब 10,000 नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

और पढ़ें

ये ऐलान विपक्ष की उस तीखी आलोचना के बीच हुआ, जिसमें सिल्वरस्टोन सर्किट में आयोजित ली मैन्स कप इवेंट के दौरान सीएम विजय और अभिनेत्री तृषा की तस्वीरें सामने आने पर सवाल उठाए गए थे.

मदरसन करेगी 11,000 करोड़ का निवेश



विजय के यूके दौरे के दौरान सबसे बड़ा निवेश संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से आया है.कंपनी ने अपनी यूरोपीय और यूके स्थित संयुक्त उद्यम यूनिटों के साथ गाइडेंस तमिलनाडु के साथ एमओयू किया. ये ऑटो कंपोनेंट निर्माता अगले पांच वर्षों में तमिलनाडु में डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, असेंबली और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 11,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा. इस परियोजना से लगभग 7,000 नौकरियां सृजित होंगी.

चेन्नई में बनेगा नया कैपेबिलिटी सेंटर

यूके की एक प्रमुख ग्लोबल कम्युनिकेशंस कंपनी ने राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने के लिए गाइडेंस तमिलनाडु के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए. ये कंपनी चेन्नई के माउंट पूनामल्ली रोड पर स्थित नए जीसीसी कॉरिडोर में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इससे 2,000 से अधिक नौकरियां मिलने का अनुमान है.

Advertisement

विल्सन पावर के साथ करार



स्वीडन की सिग्मा टेक्नोलॉजी ग्रुप ने अपनी भारतीय इकाई सरिया सॉल्यूशंस के माध्यम से चेन्नई और तिरुचिरापल्ली में विस्तार के लिए समझौता किया. इससे एम्बेडेड सिस्टम, इलेक्ट्रिफिकेशन और डिजिटलाइजेशन में 600 नौकरियां पैदा होंगी.



वहीं, ब्रिटेन की विल्सन पावर सॉल्यूशंस तिरुवल्लूर जिले में 300 करोड़ रुपये की लागत से विनिर्माण इकाई लगाएगी, जिससे 400 नौकरियां मिलेंगी.



उद्योग मंत्री एस कीर्तना ने कहा कि हर निवेश हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और हर नौकरी एक परिवार को ताकत देती है. दूसरी ओर अन्नाद्रमुक प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी ने सिल्वरस्टोन तस्वीरों पर तंज कसा. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने खर्च और निवेश का ब्योरा मांगा, जबकि डीएमके ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ न जाने पर सवाल उठाए. हालांकि, सिल्वरस्टोन दौरा राज्य की प्रस्तावित मोटर स्पोर्ट्स सिटी से जुड़ा बताया गया है.

---- समाप्त ----