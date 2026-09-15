Aaj ka Rashifal 15 सितंबर 2026: मिथुन राशि वाले खर्चों को कंट्रोल रखें, जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा दिन

मेष

आपका सम्मान और बढ़ेगा. धन की स्थिति बेहतर करने के प्रयास सफल होंगे. करियर में ध्यान देने का समय है. आपके फैसले सही साबित होंगे. पुराने संबंधों में नई जान आएगी. सकारात्मक सोच के साथ काम करें लाभ होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

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जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

वृष

कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. मन की टेंशन दूर होगी. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. उधार लेनदेन ना करें. लगातार बढ़ रहे खर्चे को कंट्रोल करना होगा. व्यापार में नया निवेश अभी ना करें.

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मिथुन

हर काम सावधानी से करने का दिन है. अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा. नए लोगों से संपर्क बनेगा. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा. किसी से झगड़ा करने से बचें. व्यापार में योजना बना कर काम करें.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

कर्क

मानसिक तनाव कम होगा. करियर के मामले में सोच समझ कर फैसला करें. कुछ नया काम करने की योजना बनेगी. आपको उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. व्यापार में और समय लगाना होगा.

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जरूरी टिप- कठोर वाणी का प्रयोग ना करें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

सिंह

धन लाभ का योग है. करियर के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. बातचीत में धैर्य रखें. लोगों के कहने पर काम का तरीका ना बदलें. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार के रुके हुए काम पूरे होंगे.

जरूरी टिप- अति उत्साह से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय- किसी गरीब को भोजन कराएं

कन्या

किसी बात को लेकर चिंता रहेगी. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे. व्यापार में तरक्की के मौके मिलेंगे. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार में नया निवेश सोच समझ कर करें.

जरूरी टिप- अंहकार से बचें

शुभ रंग- हरा

उपाय- किसी गरीब को आटा दान करें

तुला

अपने काम पर ध्यान देना होगा. प्रॉपर्टी से संबंधित फैसला सोच समझ कर करें. सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. काम के दौरान गुस्सा ना दिखाएं. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- समय का पूरा उपयोग करें

शुभ रंग- औरेंज

उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें

वृश्चिक

सुख सुविधाओं में धन खर्च होगा. परिवार से सहयोग मिलेगा. आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. हर किसी पर भरोसा करने से बचें. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार से जुड़े खर्चे बढ़ेंगे.

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जरूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें

शुभ रंग- लाल

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

धनु

पूरे उत्साह से काम करेंगे. करियर को आगे बढ़ाने का समय है. आपका सम्मान और बढ़ेगा. वाणी का प्रयोग सोच-समझ कर करें. किसी बहस में उलझने से बचें. कारोबार में लाभ के रास्ते बनेंगे.

जरूरी टिप- रुका धन मिलेगा

शुभ रंग- पीला

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

मकर

आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. मन की उलझन सुलझेगी. शिक्षा से जुड़े लोगों को फायदा होगा. बड़े फैसले करने में देरी ना करें. अपने समय का सही तरीके से प्रयोग करें. व्यापार में धन की स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- अपने ज्ञान को बढ़ाएं

शुभ रंग- भूरा

उपाय- किसी गरीब को लाल फल दान करें

कुंभ

रुके हुए काम बनेंगे. भाग्य का साथ मिलेगा. अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब होंगे. परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी. गाड़ी बहुत तेज गति से ना चलाएं. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- नीला

उपाय- किसी गरीब को लाल मिठाई का दान करें

मीन

आज जल्दबाजी में फैसला करने से बचें. नए लोगों से मुलाकात होगी. विदेश से लाभ का समाचार मिलेगा. जीवनसाथी से विवाद हो सकता है आज रहें सावधान. मन में तनाव ना पालें. व्यापार से नया निवेश आज ना करें.

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जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- किसी गरीब को गुड़ का दान करें

आज का उपाय

बेरोजगारी दूर करने के लिए सुबह स्नान करके लाल रंग के. कपड़े पहनेंहनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़वाएं. वहीं बैठ कर हनुमान चालीसा का पाठ करें. घी का दीपक जलाकर आरती करें. गुड़ चने का भोग लगा कर प्रसाद बांटें.

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