आज 15 सितंबर 2026 धनु राशिफल: उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेंगे, भेंटवार्ता में सजगता दिखाएंगे

कामकाज का स्तर बढ़त पाएगा. लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी. पेशेवरों से मुलाकात बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में रुचि दिखाएंगे. आसपास सुखद वातावरण रहेगा. करियर कारोबार में तेजी आएगी. लक्ष्यों पर फोकस बनाए रहेंगे. व्यवसाय में विविध उपलब्धियां बनाए रखने की कोशिश होगी. नियमितता और संवार बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. औद्योगिक ममलों को पक्ष में बनाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बल पाएंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों के लिए अपेक्षित अवसर रहेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेंगे. भेंटवार्ता में सजगता दिखाएंगे. वाणिज्यिक हितों को पक्ष रखेंगे.



धन संपत्ति- आर्थिक लाभ पर जोर होगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी. विकास की राह बेहतर होगी. उधार से बचेंगे. विविध मामलों में उम्मीद से बेहतर रहेंगे. कार्यों में सक्रियता आएगी.

प्रेम मैत्री- घर में आनंद रहेगा. अपनों की खुशियों को बढ़ाएंगे. मित्रगण मददगार रहेंगे. मन के मामलों में शुभता सहजता रहेगी. प्रेम संबंधों को संवारेंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान देंगे. स्वजनों के हितों को साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्यों को साधेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. सुंदरकांड का पाठ करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. तेजी रखें.

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शुभ अंक : 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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