आज 15 सितंबर 2026 मकर राशिफल: जिम्मेदारी से बात रखेंगे, रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा

जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. कारोबार में प्रबंधन बढ़ाएंगे. वित्तीय सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. सभी का सहयोग बना रहेगा. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. संरक्षण के प्रयासों में वृद्धि होगी. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. लाभ एवं प्रभाव बढ़ेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. उचित प्रयासों को गति देंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा. विविध मामले पक्ष में बनेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- अवसर भुनाने पर जोर होगा. बड़ों का साथ समर्थन पाएंगे. नेतृत्व को समर्थन मिलेगा. कारोबार में सक्रियता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसर बने रहेंगे. प्रतिस्पर्धा का ध्यान रखेंगे. कार्यव्यवस्था का लाभ उठाएंगे. तेजविकास की राह बनेगी. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. उपलब्धियां प्राप्त करेंगे.

प्रेम मैत्री- परिजनों में नजदीकियां रहेंगी. प्रेम और स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. परिवार में विश्वास बढ़ााएंगे. अतिथि आएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक संबंधों में मिठास रहेगी. रिश्तों में सहयोग रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह व मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. संकोच दूर होगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. सुंदरकांड का पाठ करें. लाल वस्तुओं का दान करें. औरों की मदद करें.

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शुभ अंक : 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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