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आज 15 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: जोखिम का भाव बढ़ेगा, विविध मामले पक्ष में रहेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 15 September 2026, Aquarius Horoscope Today: प्रेम और स्नेह के प्रयासों में उत्साह बनाए रहेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. परस्पर विश्वास को बल मिलेगा. अड़चन अवरोध दूर होंगे. वादा निभाने में आगे रहेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे.

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aquarius horoscope
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भाग्य की चाल सकारात्मक रहेगी. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा. भेंटवार्ताओं में गति आएगी. कामकाजी लाभ में बढ़त बनी रहेगी. पैतृक कार्यों में संतुलन बढ़ेगा. सहयोगी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. भाग्य की मदद से निसंकोच आगे बढ़ेंगे. चहुंओर बेहतर स्थिति रहेगी. आस्था में वृद्धि होगी. मनोरंजक व धार्मिक यात्राएं बनाए रखेंगे. तेजी से कामकाज में सुधार आएगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. उच्च शिक्षा पर बल रहेगा. उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सक्रियता रहेगी. सभी मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवर कार्यों से जुड़ेंगे. नियम निरंतरता बनाए रखेंगे. पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव छोड़ेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में आसानी होगी. जोखिम का भाव बढ़ेगा. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे.

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प्रेम मैत्री- परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. प्रेम और स्नेह के प्रयासों में उत्साह बनाए रहेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. परस्पर विश्वास को बल मिलेगा. अड़चन अवरोध दूर होंगे. वादा निभाने में आगे रहेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मबल बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. बातों को नजरअंदाज करेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. सुंदरकांड का पाठ करें. लाल वस्तुओं का दान करें. आस्था व अध्यात्म बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : मूनलाइट

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