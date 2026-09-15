Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 सितंबर 2026: आज 15 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 15 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद
तिथि
शुक्ल पक्ष चतुर्थी- सितंबर 14 07:07 AM- सितंबर 15 07:44 AM
शुक्ल पक्ष पंचमी- सितंबर 15 07:44 AM- सितंबर 16 08:59 AM
नक्षत्र
स्वाति- सितंबर 14 01:55 PM- सितंबर 15 03:21 PM
विशाखा- सितंबर 15 03:21 PM- सितंबर 16 05:22 PM
योग
इन्द्र- सितंबर 14 12:46 PM- सितंबर 15 12:19 PM
वैधृति- सितंबर 15 12:19 PM- सितंबर 16 12:22 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:17 AM
सूर्यास्त- 6:27 PM
चन्द्रोदय- सितंबर 15 9:55 AM
चन्द्रास्त- सितंबर 15 9:01 PM
अशुभ काल
राहू- 3:24 PM- 4:55 PM
यम गण्ड- 9:19 AM- 10:50 AM
कुलिक- 12:22 PM- 1:53 PM
दुर्मुहूर्त- 08:43 AM- 09:31 AM, 11:11 PM- 11:58 PM
वर्ज्यम्- 09:25 PM- 11:09 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:57 AM- 12:46 PM
अमृत काल- 06:00 AM- 07:41 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:41 AM- 05:29 AM