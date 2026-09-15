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आज 15 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: लेन-देन की स्थिति साधारण रहेगी, लाभ सामान्य बना रहेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 15 September 2026, Scorpio Horoscope Today: जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. अपनी बात कहने में जिद से बचें. अवसर मिलने पर पक्ष रखने का प्रयास करें. भावनात्मक विषयों में मतभेद उभर सकते हैं. वार्ता में सजगता बढ़ाएं.

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scorpio horoscope
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कारोबारी भूलचूक से लाभ प्रभावित होने की आशंका है. लिखापढ़ी में स्पष्ट रहें. व्यापारिक लेनदेन में संवाद बेहतर रखें. बड़प्पन से काम लें. मामले लंबित रह सकते हैं. विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. महत्वपूर्ण मामलों धैर्य से आगे बढ़ें. संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी. विदेशयात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. बजट व निवेश संबंधी गतिविधियों में दबाव बढ़ सकता हे. सेवाकार्य में रुचि रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- उतावली से बचें. लेन-देन की स्थिति साधारण रहेगी. लाभ सामान्य बना रहेगा. निवेश कार्यों में गति आएगी. आवश्यक विषयों में सजगता दिखाएं. व्यर्थ चर्चा संवाद से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ मिश्रित रहेगा. विविध मामलों में सजग रहें. अनुबंध पर ध्यान दें. आपसी विश्वास बनाए रहें. व्यवस्था पर जोर दें. खर्च पर अंकुश रखें. बजट की अनदेखी से बचें.

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सहकार का भाव बनाए रहेंगे, पेशेवर गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी

प्रेम मैत्री- रिश्तों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. अपनी बात कहने में जिद से बचें. अवसर मिलने पर पक्ष रखने का प्रयास करें. भावनात्मक विषयों में मतभेद उभर सकते हैं. वार्ता में सजगता बढ़ाएं. अपनों के बीच सहज संकोच बना रहेगा. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे.
 
स्वास्थ्य मनोबल- तथ्यों पर ध्यान देंगे. व्यवहारिकता पर बल रहेगा. खानपान सामान्य रहेगा. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

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आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. सुंदरकांड का पाठ करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. रुटीन संवारें.

शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

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