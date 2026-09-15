आज 15 सितंबर 2026 तुला राशिफल: अवसरों का लाभ लेंगे, विविध परिणामों की सकरात्मकता रहेगी

साख बढ़त पाएगी. पद प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी. दुनिया से हटकर कार्य करने का भाव रहेगा. लोगों से सहज व्यवहार एवं सहकार बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण प्रयासों को गति देंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. सृजनात्मक कार्यों को बढ़ावा देंगे. नवीन मामलों में उन्नति और विस्तार पर जोर होगा. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा. कला कौशल से सभी आकर्षित होंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. शंका दूर होगी.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से मिलकर चलेंगे. योग्यजनों को उचित प्रस्ताव मिलेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. नियमों का पालन करेंगे. विविध प्रयास गति लेंगे. कारोबार में तेजी दिखाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुकूलता रहेगी. अवसरों का लाभ लेंगे. विविध परिणामों की सकरात्मकता रहेगी. साहस व सृजन बढ़ेगा. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

प्रेम मैत्री- हर्ष आनंद बना रहेगा. जरूरी चर्चा व संवाद में समय देंगे. सभी के लिए शुभ संस्कारों का भाव बना रहेगा. परिजन प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. खुशियों को बांटेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनाओं को बढ़ावा मिलेगा. जीवनस्तर बेहतर रहेगा. पारिवारिक पक्ष बल पाएगा. सूझबूझ से काम लेंगे. स्वास्थ्य अवरोध दूर होंगे.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. सुंदरकांड का पाठ करें. लाल वस्तुओं का दान करें. नवाचार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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