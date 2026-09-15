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आज 15 सितंबर 2026 मीन राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, संबंधों का लाभ उठाएं

Aaj ka Meen Rashifal 15 September 2026, Pisces Horoscope Today: रक्त संबंधों में विश्वास बनाए रखें. समय लेकर भेंट के लिए जाएं. व्यक्तिगत संपर्कों में सजगता बनाए रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें. करीबियों के लिए आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा बढ़ाए रखें.

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pisces horoscope
pisces horoscope

सभी मामलों उतावली न दिखाएं. वित्तीय स्थिति साधारण बनी रहेगी. धैर्य और सूझबूझ से आगे बढ़ें. पारिवारिक विषयों पर फोकस रहेगा. आवश्यक कार्यों में ढिलाई से बचें. कामकाजी गतिविधियां सामान्य रहेंगी. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. पेशेवरों का साथ पाएंगे. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. चर्चाओं में सहजता दिखाएंगे. निजी मामलों में रुचि बनाए रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. कार्यगति बेहतर बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार मिश्रित रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में लेनदेन में धैर्य रखें. विभिन्न मामले लंबित रह सकते हैं. अनावश्यक जल्दी न करें. आपसी विश्वास व सहजता दिखाएं. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संबंधों का लाभ उठाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक परस्पर सहजता बढ़ाएंगे. सभी मामलों में संतुलन रखेंगे. स्पष्टता बढ़ाएं. रुटीन पर ध्यान दें. दबावपूर्ण स्थिति में नहीं आएं. अनुशासन से आगे बढ़ें. कारोबारी भेंट में सतर्कता बनाए रखें.

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प्रेम मैत्री- अपरिचित की भावनात्मक बातों में नहीं आएं. सहजता को बढ़ावा दें. रक्त संबंधों में विश्वास बनाए रखें. समय लेकर भेंट के लिए जाएं. व्यक्तिगत संपर्कों में सजगता बनाए रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें. करीबियों के लिए आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा बढ़ाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- तर्कपूर्ण चर्चा पर बल दें. बड़प्पन बढ़ाएं. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें.शारीरिक संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था बनाएं.

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आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. सुंदरकांड का पाठ करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. धैर्य बनाए रहें.

शुभ अंक : 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग : केसरिया

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