scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: असली नहीं है अस्पताल से भागते रोबोट का ये वीडियो, लेकिन AI एजेंट वाकई हो सकते हैं ‘बेकाबू’

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक ह्यूमनॉइड रोबोट ट्रैफिक के बीच दौड़ते हुए नजर आ रहा है. इसे शेयर करने वाले लोगों का कहना है कि ये संकेत है कि आने वाले वक्त में AI कितना खतरनाक हो सकता है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
इस वीडियो में एक ह्यूमनॉइड AI रोबोट किसी अस्पताल से बाहर निकलकर तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये किसी असली घटना का वीडियो नहीं है. इसे AI से बनाया गया है.

क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इंसानों के काबू से बाहर होकर खुद अपने फैसले लेने लगे? सोशल मीडिया वायरल हो रहे एक वीडियो के जरिये ऐसा ही दावा किया जा रहा है. वीडियो में एक ह्यूमनॉइड रोबोट ट्रैफिक के बीच दौड़ते हुए नजर आ रहा है.

वीडियो के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इस रोबोट ने खुद ही अस्पताल से भाग जाने का फैसला कर लिया. इसे शेयर करने वाले लोगों का कहना है कि ये संकेत है कि आने वाले वक्त में AI कितना खतरनाक हो सकता है.

वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, "AI टेक्निक इंसानों पर पड़ने लगी भारी, अमेरिका की एक लैब से AI टेक्निक से बनी रोबोट बिना किसी कमांड के निकल भागी सड़क पर. जब रोबोट खुद सोचकर फैसला लेने लगे,  तो क्या इंसानों के लिए खतरा बढ़ जाएगा?”

सम्बंधित ख़बरें

Woman delivers baby on street
फैक्ट चेक: सड़क पर बच्चे को जन्म देती महिला की ये तस्वीर नेपाल की है, यूपी की नहीं
Chandrashekhar Azad in hospital Old video viral
फैक्ट चेक: रोहिणी घावरी के भारत आते ही अस्पताल में भर्ती हुए चंद्रशेखर? नहीं, 2019 का है ये वीडियो
saharanpur viral video
फैक्ट चेक: सहारनपुर की मस्जिद में बुलडोजर एक्शन पर भड़के हाईकोर्ट के जज? नहीं, ये वीडियो पुराना है
Delhi University viral video
फैक्ट चेक: DU में यूजीसी नियमों के खिलाफ नारेबाजी का नहीं है ये वीडियो, ये है असल मामला
rahul gandhi viral video
फैक्ट चेक: जनसैलाब का ये वीडियो हाल-फिलहाल में हुई राहुल गांधी की किसी रैली का नहीं है

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो असली नहीं है. इसे AI से बनाया गया है. लेकिन इसके जरिये जिस डर की बात की जा रही है, उसे सिरे से नकारा नहीं जा सकता है. हाल ही में हुई कुछ असली घटनाओं ने दिखाया है कि कैसे AI सिस्टम इंसानी इजाजत के बिना भी काम कर सकते हैं.

Advertisement

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो को गौर से देखने पर इसमें कई गड़बड़ियां नजर आती हैं, जो आमतौर पर AI से बने फोटो या वीडियो में देखी जाती हैं. मिसाल के तौर पर वीडियो में एक एंबुलेंस गाड़ी नजर आती है, लेकिन गाड़ी पर स्पेलिंग लिखी है - “Runlance”.

वीडियो के फ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें “mAIson | AI Film Studio” नाम का एक टिकटॉक अकाउंट मिला, जो अक्सर ह्यूमनॉइड रोबोट के ऐसे ही वीडियो पोस्ट करता है.

वायरल क्लिप भी इस अकाउंट पर मौजूद है, जिसे 11 सितंबर को पोस्ट किया गया था. यहां इस वीडियो पर साफ तौर पर AI का लेबल लगा हुआ है. यानी साफ है कि ये असली वीडियो नहीं है. इसे AI से बनाया गया है.

AI का खतरा!

ये वीडियो भले ही फर्जी हो, लेकिन बीते दो महीनों में दुनिया की 2 बड़ी AI कंपनियों ने सार्वजनिक तौर पर ये बात कुबूल की है कि उनके AI एजेंट्स ने इंसानी इजाजत के बिना ही खुद से कुछ काम कर दिए.

अगस्त में ब्रिटेन के AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने खुलासा किया कि एक रूटीन साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग के दौरान Anthropic के Mythos 5 मॉडल पर बने एक AI एजेंट ने एक असली ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट पर सप्लाई-चैन हमला करने की कोशिश की. AI एजेंट ने फर्जी पहचान (फेक आईडी) बनाकर एक डेवलपर को झांसा दिया ताकि वो उस कोड को मंजूरी दे दे. लेकिन एक रिव्यूअर को शक हो गया और ये पकड़ा गया.

Advertisement

इतना ही नहीं, इस AI एजेंट ने सीधे असली लोगों को मैसेज भेजकर ऐसी फाइलें भेजीं जिससे लोग या उनके AI टूल्स बेवकूफ बनकर खतरनाक कोड चला (रन) दें. इंस्टीट्यूट का कहना है कि किसी ने AI एजेंट को धोखाधड़ी करने को नहीं कहा था. उसने अपना टास्क पूरा करने की कोशिश में अपने मन से ही ये सब करना शुरू कर दिया.

जुलाई में खबर आई कि OpenAI के AI एजेंट्स ने सुरक्षा के घेरे (सैंडबॉक्स) को तोड़ दिया, आपस में बातचीत के लिए अपना खुद का मैसेज का एक तरीका निकाला और बिना इजाजत इंटरनेट का एक्सेस हासिल कर लिया. उन्होंने हगिंग फेस (Hugging Face) नाम के एक बड़े AI कोड प्लेटफॉर्म में सेंध लगाई, पासवर्ड और जरूरी डेटा चुराया और एडमिन लेवल का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया. OpenAI ने इस घटना को एक "सचेत करने वाली चेतावनी" बताया और माना कि उनके मॉडल्स अब बिना किसी के कहे भी असल दुनिया की सुरक्षा खामियों का फायदा उठा सकते हैं.

इन खुलासों के बाद, Anthropic के CEO  डारियो अमोदेई (Dario Amodei) ने AI इंडस्ट्री से अपील की कि मॉडल्स की ताकत और क्षमताओं को बढ़ाने की रफ्तार को "धीमा किया जाए". उन्होंने चेतावनी दी कि AI सिस्टम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि रिसर्चर उन्हें समझ भी नहीं पा रहे और न ही उन पर सही से कंट्रोल रख पा रहे हैं. OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) समेत एलन मस्क (Elon Musk) ने भी सार्वजनिक रूप से इस अपील का समर्थन किया.

Advertisement

यानी, भले ही वायरल वीडियो असली नहीं है, लेकिन ‘बेकाबू’ होते AI एजेंट्स से होने वाले संभावित खतरों को सिरे से नकारा नहीं जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 15 सितंबर 2026 मकर राशिफल: जिम्मेदारी से बात रखेंगे, रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा |
    आज 15 सितंबर 2026 धनु राशिफल: उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेंगे, भेंटवार्ता में सजगता दिखाएंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 15 सितंबर 2026, मंगलवार की अहम खबरें |
    आज 15 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: लेन-देन की स्थिति साधारण रहेगी, लाभ सामान्य बना रहेगा |
    आज 15 सितंबर 2026 तुला राशिफल: अवसरों का लाभ लेंगे, विविध परिणामों की सकरात्मकता रहेगी |
    आज 15 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: जीवनस्तर ऊंचा बना रहेगा, साज संवार बनाए रखेंगे |
    आज 15 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: परस्पपर विश्वास बढ़ेगा, सहयोग भाव रखेंगे |
    आज 15 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: चर्चा में उतावली नहीं दिखाएं, शासन प्रशासन के कार्यों पर फोकस बढ़ाएं |
    आज 15 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: आधुनिक प्रशिक्षण पर जोर होगा, अनुभवियों की सलाह बनाए रखेंगे |
    आज 15 सितंबर 2026 वृष राशिफल: विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी, उलझन बढ़ने की आशंका है
    Advertisement