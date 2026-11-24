अभिनेता और टीएमसी शत्रुघ्न सिन्हा ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नई दिल्ली में हुए भव्य स्वागत के लिए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है. उन्होंने भारत और नेपाल के बीच हुए व्यापार और रेल समझौतों के लिए दोनों देशों की सरकारों को बधाई दी.

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उन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या को नेपाल के जनकपुर धाम से जोड़ने वाली 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' के वर्चुअल शुभारंभ को दोनों देशों की दोस्ती के लिए एक बड़ा कदम बताया है.

शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर भारत सरकार के इस कदम की तारीफ की. उन्होंने बालेन्द्र शाह को बेहद पॉपलर और 'जेन-जी हीरो' बताया.

शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हमारी सरकार ने नई दिल्ली में उनका गर्मजोशी और पूरे दिल से स्वागत कर सही कदम उठाया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'समाज का दोस्त' बताते हुए व्यापार और 'ट्रेन' समझौते की पेशकश के लिए उन्हें बधाई दी.

अयोध्या से जनकपुर धाम के बीच दौड़ेगी सरयू-कमला एक्सप्रेस

बता दें कि बालेन शाह दो दिवसीय दौरे (22-23 नवंबर) पर भारत आए थे. इस दौरान बालेश शाह और पीएम मोदी 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' यात्री ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के अयोध्या को नेपाल के जनकपुर धाम से जोड़ेगी.

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शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनयिक टीम, प्रधानमंत्री कार्यालय और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की टीम को भी इस सफल पहल के लिए बधाई दी. उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में 'भारत-नेपाल दोस्ती अमर रहे! जय हिंद!' लिखकर दोनों पड़ोसी देशों के मजबूत रिश्तों पर अपना समर्थन जताया.

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मजबूत होते द्विपक्षीय संबंध

भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क और व्यापारिक साझेदारी का ये नया चैप्टर दोनों देशों के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला माना जा रहा है. अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होने से दोनों देशों के आम नागरिकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी.

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