मुंबई पुलिस ने महालक्ष्मी रेस कोर्स में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान ड्रग्स लेने के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसमें एक महिला भी शामिल है. शुरुआती जांच में पता चला है कि 11 लोगों ने गांजा लिया था, जबकि एक व्यक्ति ने कोकीन का नशा किया था. रविवार को यह कार्रवाई की गई है.

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वर्ली रेस कोर्स में पुलिस की नई AI वाली मोबाइल फोरेंसिक वैन तैनात किए जाने के बाद यह कार्रवाई हुई है. इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोग पहुंचे थे. पुलिस ने कॉन्सर्ट में ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए यह पहल शुरू की है. पिछले शनिवार को ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया था. इसकी खासियत यह है कि पुलिस मौके पर ही तेजी से ड्रग्स की जांच कर सकती है.

पहले सैंपल को लैब भेजना पड़ा था और रिपोर्ट के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था. लेकिन अब इस वैन से यह दिक्कत दूर हो गई है. इस वैन में आधुनिक जांच मशीनें और AI का इस्तेमाल किया गया है. ये मशीनें शरीर के तरल पदार्थों और संदिग्ध नशीले पदार्थों की जांच कर सकती है. AI की मदद से जांच के नतीजे जल्दी मिलते हैं जिससे पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है.

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म्यूजिक कॉन्सर्ट में ड्रग्स ओवरडोज से मौत के मामले

दरअसल, मुंबई में पिछले एक साल के दौरान कई म्यूजिक कॉन्सर्ट में ड्रग्स की ओवरडोज से मौत के मामले सामने आए हैं. अप्रैल में नेस्को एग्जिबिशन सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान ड्रग्स की ओवरडोज के शक में दो युवाओं की मौत हो गई थी. एक अन्य युवक को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. वहीं जून में वर्ली के NSCI डोम में टेक्नो कॉन्सर्ट के दौरान 28 साल के एक युवक की मौत हो गई है. पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में उसके शरीर में MDMA ड्रग्स की पुष्टि हुई थी.

कॉन्सर्ट वेन्यू से ठीक बाहर ऐसी मोबाइल जांच वैन तैनात करने का मकसद ड्रग्स लेने वालों को रोकना है.

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