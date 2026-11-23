नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह दो दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं. आज उन्होंने दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ती की. इस दौरान दोनों देशों के पीएम ने अयोध्या से जनकपुर जाने वाले ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई.

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इस दौरान पीएम मोदी ने भारत और नेपाल के संबंधों पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल की खुशियां और चुनौतियां एक जैसी ही हैं. इसीलिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर बालेन्द्र शाह जी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. कुछ महीने पहले, जब उन्होंने विश्व के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में यूएन को संबोधित किया था, तब हमें उनकी दूरदर्शिता की स्पष्ट झलक दिखाई दी थी.'

पीएम मोदी ने भारत-नेपाल के विजन पर की बात

बालेंद्र शाह के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया, 'आज पिछले कुछ घंटों की बातचीत में मैंने नेपाल के भविष्य और भारत-नेपाल संबंधों के लिए उनके स्पष्ट विजन और प्रतिबद्धता को महसूस किया है. इस साल नेपाल की जनता ने उन्हें जो ऐतिहासिक जनादेश दिया है.'

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इस दौरान उन्होंने आगे कहा, 'वो नेपाल की नई पीढ़ी की आकांक्षाओं और उम्मीदों को दिखाता है. भारत एक सशक्त और समृद्ध नेपाल की विकास यात्रा में हमेशा सहभागी रहा है. इसी भावना से आज हमने अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं.'

पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ पड़ोस का नहीं, बल्कि अपनेपन और अटूट विश्वास का रिश्ता है. हमारी खुशियां साझी हैं, हमारी चुनौतियां भी. हम एक-दूसरे की प्रगति में साथी हैं और मुश्किल समय में एक-दूसरे का सहारा भी.

नेपाल के लिए 24 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बाढ़ से जूझे नेपाल के पुनर्निर्माण और विकास के लिए 24 हजार करोड़ नेपाली रुपये के पैकेज का ऐलान किया. उन्होंने कहा, 'अगस्त में नेपाल में आई भीषण बाढ़ से हुई जनहानि के लिए हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और आज नेपाल के पुनर्निर्माण और दीर्घकालिक विकास को नई मजबूती देने के लिए हम 24 हजार करोड़ नेपाली रुपये के डेवलपमेंट कोऑपरेशन पैकेज की घोषणा करते हैं.

वहीं, नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह ने भी भारत की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'भारत के साथ समझौतों का फायदा किसानों, युवाओं, छात्रों और कारोबारियों तक पहुंचना चाहिए. आज हमने अपने बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक और भविष्य को ध्यान में रखकर बातचीत की है.'

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किसान और रोजगार पर जोर



इस दौरान नेपाल और भारत के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर सहमति बनी है. साथ ही कई अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया है. इसपर बात करते हुए बालेन शाह ने कहा, 'हमारा स्पष्ट मानना है कि आज हुए समझौतों और आगे बढ़ाई जा रही परियोजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचना चाहिए. इनका फायदा हमारे किसानों के खेतों में खुशहाली के रूप में दिखना चाहिए. हमारे युवाओं को रोजगार और नए अवसर मिलने चाहिए.'

नेपाल के प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि आज के ये ऐतिहासिक कदम नेपाल और भारत के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने पुराने और मजबूत रिश्तों की नींव पर भविष्य के लिए नए और मजबूत स्तंभ खड़े करें. हमारे हिमालय से निकलने वाला स्वच्छ पानी इस पूरे क्षेत्र के करोड़ों लोगों का जीवन चलाता है. हिमालय से निकलकर गंगा में मिलने वाली पवित्र नदियां हमें हमारे साझा भविष्य और भाग्य की याद दिलाती हैं.

भारत-नेपाल को मिलकर काम करना होगा- बालेन शाह

उन्होंने कहा कि ये नदियां हमें ये भी बताती हैं कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा. नेपाल और भारत भगवान राम और माता सीता के पवित्र युग से ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यता के गहरे रिश्तों से जुड़े हुए हैं. आज हमने रेल कनेक्टिविटी की शुरुआत करके इन संबंधों को और मजबूत बनाया है. हमारे पूर्वजों ने दोनों देशों के रिश्तों की जो मजबूत नींव रखी थी, आज इतिहास ने हमें उस पर आगे बढ़ने की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

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इस दौरान बालेन शाह ने पीएम मोदी और भारत की जनता को भी नेपाल आने का न्योता भी दिया. भारतीय निवेशकों का स्वागत करते हुए उन्होंने नेपाल में IIT और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा, हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए, जहां भारत के छात्र नेपाल में स्थापित होने वाले IIT में पढ़ाई करने आएं. साथ ही दोनों देशों के नागरिकों की सुविधा के लिए भारत और नेपाल के शहरों के बीच सीधी हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाए.

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उन्होंने कहा, 'हमारे साझा और समृद्ध भविष्य की दिशा में मिलकर आगे बढ़ने के लिए हम एक संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे और एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के जरिए आज की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी देंगे. नेपाल वो पवित्र भूमि है, जहां हिमालय की गोद में मुक्तिनाथ धाम है, भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, तराई के उपजाऊ मैदानों में माता जानकी की पवित्र भूमि है, जीवित देवी कुमारी हैं और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है, जो शांति का केंद्र है.'

हिमालय जितना ऊंचा हो भारत-नेपाल का विश्वास- बालेन शाह

उन्होंने कहा, 'मेरी कामना है कि नेपाल और भारत की मित्रता ऐसी हो, जहां हमारा आपसी विश्वास हिमालय जितना ऊंचा हो, हमारा सहयोग नदियों की तरह लगातार बहता रहे और दोनों देशों की समृद्धि हमारे साझा आसमान के नीचे फलती-फूलती रहे.'

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