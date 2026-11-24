न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने के बाद पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने भारत की रक्षात्मक रणनीति और टीम सेलेक्शन की आलोचना करते हुए कहा कि 20 विकेट लेने के लिए सही कॉम्बिनेशन नहीं चुना गया. प्रसाद के मुताबिक, इस चूक से भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 में नुकसान हो सकता है.

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वेंकटेश प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नाराजगी जाहिर की. वेंकटेश प्रसाद ने लिखा कि भारत श्रीलंका के खिलाफ भी टेस्ट जीतने का मौका गंवा चुका है और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी टीम नतीजा हासिल नहीं कर सकी. वेंकटेश ने इशारो-इशारों में हेड कोच गौतम गंभीर पर निशान साधा.

Disappointed with India not being able to win the second test match in Sri Lanka and again today. According to me it is an inappropriate and very defensive strategy and has possibly cost India a chance of qualifying for the WTC finals again. Not because of talent olbut because of inappropriate Team selection to pick 20 wkts. — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) November 23, 2026

उन्होंने लिखा, 'श्रीलंका में दूसरा टेस्ट मैच और आज फिर से भारत के न जीत पाने से निराश हूं. मेरे हिसाब से यह अनुचित और बेहद रक्षात्मक रणनीति है. संभव है कि इसकी वजह से भारत को फिर से WTC फाइनल में पहुंचने का मौका गंवाना पड़ा हौ. इसकी वजह खिलाड़ियों की प्रतिभा नहीं, बल्कि 20 विकेट लेने के लिए किया गया गलत टीम चयन है.'

सिराज-जडेजा को ड्रॉप करने पर उठे सवाल

वेलिंगटन टेस्ट के बाद मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं करने का फैसला भी चर्चा में है. सिराज का अनुभव और जडेजा की गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी करने की क्षमता टीम को अतिरिक्त विकल्प दे सकती थी. मैच में जसप्रीत बुमराह ने पांच विकेट लिए, जबकि आकाश दीप ने भी योगदान दिया. दूसरी ओर, प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कम्बोज पिच से खास मदद हासिल नहीं कर सके. इसी वजह से भारतीय गेंदबाजी कॉम्बिनेशन पर सवाल उठ रहे हैं.

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा एवं आखिरी टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. वेलिंगटन में जीत का मौका गंवाने के बाद भारतीय टीम के सामने अब गेंदबाजी कॉम्बिनेशन को बेहतर करने की चुनौती है. डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए टीम को अगले मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी.

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