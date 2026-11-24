एक्ट्रेस और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि फिर से चर्चा में हैं. 2024 में उनकी एक फोटो तेजी से वायरल हुई थी. इसमें उनकी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात को दिखाया गया था. ये तस्वीरें चिराग के घर की थीं. आरुषि उनके लिए एक किताब लेकर गई थीं. मगर लोगों ने उस किताब को शादी का कार्ड समझ लिया और दोनों की शादी की चर्चा करने लगे.

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आरुषि ने चिराग संग बॉन्ड पर क्या कहा?

सोशल मीडिया पर फैली इस पुरानी अफवाह पर एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है. IANS संग बातचीत में एक्ट्रेस ने इन खबरों का खंडन किया है. उन्होंने कहा- मैं ट्रोल मैटेरियल हूं. मुझे कभी भी ट्रोल किया जा सकता है. लेकिन मजाक से हटकर बात करूं तो चिराग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मैं उन्हें बधाई देने और किताब देने गई थी, लेकिन लोगों ने उसे शादी का कार्ड बना दिया था. ये पब्लिक फिगर होने का नुकसान है. कोई बात नहीं. जब पब्लिक हमें इतना प्यार देती हैं तो कोई नहीं, अगर थोड़ी गलतफहमी भी हो जाए.

आरुषि ने धीरेंद्र शास्त्री संग हुई मुलाकात पर पब्लिक के रिएक्शन की भी बात की. सितंबर में एक्ट्रेस बाबा बागेश्वर धाम से मिली थी. जिसकी फोटो उन्होंने इंस्टा पर पोस्ट की थी. कई लोगों ने दोनों की इस मुलाकात को क्रिटिसाइज किया था. इस पर बोलते हुए आरुषि ने कहा- अभी तो मैं बागेश्वर धाम जी से भी मिली थी. वो हमारे महाराज जी हैं. उसमें भी लोगों ने खराब कमेंट किए थे. मन दुखी हुआ क्योंकि वो एक संत आदमी हैं. इस तरह की बातें बोलना ठीक नहीं है.

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आरुषि निशंक के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो एक्ट्रेस होने के साथ-साथ प्रोड्यूसर, कथक डांसर और TEDx स्पीकर भी हैं. वो कई म्यूजिक वीडियोज में काम कर चुकी हैं. उन्हें फेम सॉन्ग 'वफा ना रास आई' से मिली. इस गाने को जुबिन नौटियाल ने गाया था. उनके प्रोडक्शन तले सीरीज 'लाइफ हिल गई' और 'मेजर निराला' प्रोड्यूस हुई हैं. वो इंस्टा पर अपनी खूबसूरती की वजह से छाई रहती हैं.

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