CJI और न्यायपालिका पर टिप्पणी करने के मामले में आपराधिक अवमानना की कार्रवाई का सामना कर रहे राज्यसभा सांसद संजय राउत सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान राउत के वकील ने अदालत को बताया कि वे माफी मांग चुके हैं और कोर्ट में भी मौजूद हैं.

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सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली है. सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी हटा दी है और संबंधित जज से माफी भी मांगी है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राउत की माफी स्वीकार कर उन्हें राहत देने की मांग की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं

वहीं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय ने कहा कि सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है, उसके बाद के व्यवहार को भी देखना चाहिए. प्रदीप राय ने यह भी कहा कि माफी मांगने के बाद भी राउत ने सार्वजनिक बयान दिए और सोशल मीडिया पर पोस्ट की जबकि वे सांसद जैसे जिम्मेदार पद पर हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल किया कि क्या माफीनामा हलफनामा दाखिल किया गया है. कोर्ट ने पूछा कि हलफनामा कहां है? राउत के वकील ने जवाब दिया कि उनका जवाब रिकॉर्ड पर मौजूद है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उसे रिकॉर्ड में जवाब दिखाई नहीं दे रहा है. संजय राउत अपने वकील के साथ सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद हैं.

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'आप अनुभवी नेता हैं'

जस्टिस अरविंद कुमार ने संजय राउत से कहा कि आप अनुभवी राजनेता हैं. आपको राजनीति में 25 साल का अनुभव है और आप मंत्री भी रह चुके हैं. ऐसे में अपने लगाए गए आरोपों के समर्थन में हलफनामा दाखिल करें. कोर्ट ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई के दौरान आदेश पारित किया जाएगा.

'क्या आप पहले कभी कोर्ट आए?'

जस्टिस अरविंद कुमार ने संजय राउत से एक और हलफनामा दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत से पूछा कि क्या वह पहले भी अदालत में पेश हो चुके हैं? इस पर संजय राउत ने जवाब दिया कि वह अवमानना के मामले में पहले कभी पेश नहीं हुए हैं. इसके बाद जस्टिस कुमार ने कहा कि वे अगली बार फिर अदालत में आएं और देखें कि मामले में क्या सुधार हुआ है.

8 दिसंबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय राउत की ओर से पेश वकील कीर्ति उप्पल ने उनकी सेहत का हवाला देते हुए राहत मांगी. उन्होंने अदालत को बताया कि राउत कैंसर के मरीज हैं और कीमोथेरेपी ले रहे हैं. ऐसे में उन्हें बार-बार अदालत में पेश होने के लिए न कहा जाए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए संजय राउत को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है.

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मामले की अगली सुनवाई अब 8 दिसंबर को होगी.

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