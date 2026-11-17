'बदो बदी' गाने से रातोंरात मीम्स की दुनिया के चहेते बने पाकिस्तान के सिंगर चाहत फतेह अली खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं. अब तक अपनी अतरंगी हरकतों और गानों से लोगों को हंसाने वाले चाहत इस बार ऐसा स्टंट करते नजर आए कि देखने वालों की भी सांसें अटक गईं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह लाइटर के साथ खतरनाक करतब दिखाते नजर आ रहे हैं. लेकिन उनका ये स्टंट कुछ ही सेकंड में भारी पड़ता दिखा और उनके चेहरे पर आग की लपटें फैल गईं.

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लाइटर से स्टंट करना चाहत को पड़ा भारी, चेहरे पर फैल गई आग

वायरल वीडियो में चाहत फतेह अली खान एक हाथ में लाइटर जलाए नजर आते हैं. इसके बाद वह दूसरे हाथ में पकड़े एक और लाइटर को मुंह से तोड़ने जैसी हरकत करते दिखाई देते हैं. बस फिर क्या था, जलते लाइटर के संपर्क में आते ही अचानक आग भड़क उठती है. देखते ही देखते आग की लपटें उनके मुंह से लेकर पूरे चेहरे तक फैल जाती हैं.

एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे चाहत किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हों. हालांकि, वह तुरंत हरकत में आते हैं और खुद को आग से बचा लेते हैं. वीडियो में उन्हें किसी तरह की चोट लगती नहीं दिख रही है. लेकिन यह नजारा इतना डरावना है कि देखने वालों के भी होश उड़ जाएं. जरा सी चूक होती तो यह स्टंट किसी बड़े हादसे में बदल सकता था.

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चाहत का वीडियो देख लोगों ने पूछा- भाई ठीक तो हो?

चाहत का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है. कुछ लोग उनकी सलामती को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो कुछ इस खतरनाक हरकत के लिए उन्हें जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं.

एक यूजर ने उनके गानों की लाइन याद दिलाते हुए लिखा, 'आय हाय ओए होए, ये क्या देख लिया.' वहीं दूसरे ने मजाक में कहा, 'ये तो बदो बदी हो गया.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इसलिए आगे के बाल गायब हैं.' वहीं एक शख्स ने तंज कसते हुए कहा, 'मौत को छूकर टक से वापस आ गया.'

Famous Pakistani singer Chahat Fateh Ali Khan catches fire during an Instagram Live. 🇵🇰 https://t.co/Ba13ToJD9q — AK (@ashking1008) November 13, 2026

हालांकि, इस वीडियो को लेकर एक और चर्चा भी चल रही है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि यह असली वीडियो नहीं है, बल्कि AI की मदद से किसी दूसरे शख्स के वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उसमें चाहत का चेहरा लगाया गया है. ऐसे में वीडियो की असलियत की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

कभी रिक्शा चलाकर तो कभी गानों से, हर बार चर्चा में रहते हैं चाहत

वैसे यह पहली बार नहीं है जब चाहत फतेह अली खान अपनी सोशल मीडिया हरकतों की वजह से चर्चा में आए हों. वह अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ जाती है. कभी उन्हें रिक्शा चलाते हुए देखा गया, तो कभी अपने अतरंगी अंदाज से लोगों का ध्यान खींचते नजर आए.

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उनका गाना 'बदो बदी' भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड हुआ था. इस गाने ने यूट्यूब पर करीब 28 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया था. हालांकि, कॉपीराइट विवाद के बाद इसे यूट्यूब से हटा दिया गया था. इसके बाद चाहत ने पाकिस्तानी आर्मी को सलाम करते हुए एक गाने के जरिए फिर वापसी की, लेकिन इस बार भी उन्हें तारीफ से ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

नुसरत फतेह अली खान की विरासत से तुलना पर भी हो चुका है विवाद

चाहत फतेह अली खान का नाम दिग्गज सिंगर नुसरत फतेह अली खान से भी जोड़ा जाता रहा है. उनके नाम और गाने के अंदाज को लेकर कई बार सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है. कुछ लोग उन पर नुसरत साहब की महान संगीत विरासत को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाते रहे हैं.

फिलहाल चाहत का यह लाइटर वाला वीडियो एक बार फिर इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. कोई उनकी सलामती की दुआ कर रहा है, तो कोई उनके इस स्टंट को बेवकूफी बता रहा है. लेकिन एक बात साफ है, मनोरंजन के चक्कर में जिंदगी को दांव पर लगाना किसी भी तरह समझदारी नहीं है.

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