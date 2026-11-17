तमिलनाडु के एक बड़े धार्मिक आयोजन में भगवान के जयकारे ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. मामला तिरुचेंदूर के प्रसिद्ध मुरुगन मंदिर का है, जहां छह दिवसीय कंद षष्ठी उत्सव के आखिरी दिन भगवान मुरुगन के लिए लगाए जाने वाले 'अरोकारा' के जयकारे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और मंत्री एस रमेश के नाम पर भी लगाए गए. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विवाद बढ़ गया. दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री विजय की पार्टी TVK के विरोध में DMK और BJP जैसे राजनीतिक विरोधी एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं.

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यह घटना रविवार, 15 नवंबर को तिरुचेंदूर के श्री सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में हुई. यहां कंद षष्ठी उत्सव के तहत 'सूरसम्हारम' का आयोजन किया गया था. इस दौरान भगवान मुरुगन और राक्षस राजा सूरपद्मन के बीच युद्ध का मंचन होता है. धार्मिक मान्यता के मुताबिक, भगवान मुरुगन अपने पवित्र भाले 'वेल' से राक्षस का वध करते हैं. इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है.

इस आयोजन में गायक वेलमुरुगन भक्ति गीत गा रहे थे और कार्यक्रम का लाइव कमेंट्री भी कर रहे थे. वे हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) की एक समिति के सदस्य भी हैं.

इसी दौरान उन्होंने पहले 'वेट्रिवेल मुरुगनुक्कु अरोकारा' का जयकारा लगवाया. इसके बाद मुख्यमंत्री विजय और HR&CE मंत्री एस रमेश के लिए भी 'अरोकारा' के नारे लगाए. यही वीडियो वायरल हुआ और विवाद शुरू हो गया.

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DMK-BJP ने घेरा, माफी और कार्रवाई की मांग

मुख्य विपक्षी दल DMK ने इस घटना को लेकर TVK सरकार पर निशाना साधा. पार्टी ने इसे तमिलनाडु की राजनीति का बेहद घटिया उदाहरण बताते हुए मुख्यमंत्री विजय से माफी मांगने की मांग की. पूर्व मंत्री पी गीता जीवन ने इसे अहंकार की पराकाष्ठा बताया और आरोप लगाया कि सरकार ने भगवान मुरुगन के भक्तों की भावनाओं का अपमान किया है.

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BJP ने भी इस घटना की आलोचना की. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने सवाल उठाया कि वेलमुरुगन को HR&CE की समिति में जगह कैसे दी गई. उन्होंने गायक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की.

वहीं, 'वी द लीडर्स' के संस्थापक के अन्नामलाई ने कहा कि भगवान मुरुगन के लिए इस्तेमाल होने वाले पवित्र जयकारे को राजनीतिक नेताओं की तारीफ के लिए इस्तेमाल करना धार्मिक परंपराओं को हल्का करने जैसा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की.

आखिर 'अरोकारा' का क्या है मतलब?

तमिल परंपरा में 'अरोकारा' या 'अरोहरा' भगवान मुरुगन के प्रति श्रद्धा जताने वाला जयकारा है. खासकर कंद षष्ठी और थाइपूसम जैसे त्योहारों में भक्त 'वेट्रिवेल मुरुगनुक्कु अरोकारा' बोलते हैं. इसका भाव है 'भगवान मुरुगन की जय हो'. यह जयकारा भक्तों की आस्था और भगवान के प्रति समर्पण से जुड़ा है. इस मामले में हिंदू मुन्नानी ने भी 16 नवंबर को पुलिस अधिकारियों को शिकायत दी और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

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फिलहाल इस विवाद पर सरकार की ओर से कोई औपचारिक सफाई सामने नहीं आई है. लेकिन एक धार्मिक आयोजन में लगाए गए कुछ नारों ने तमिलनाडु की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. अब सवाल है कि मुख्यमंत्री विजय इस विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी.

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