मारुति सुजुकी 800 (Maruti Suzuki 800) सिर्फ एक कार नहीं है. बल्कि ये भारतीयों की पहली कार का सपना रही है. भले ही ये कार अब मार्केट में नहीं बिकती है. लेकिन सालों तक भारत की सड़कों पर राज करने वाली इस कार को खास अवॉर्ड मिला है. हम बात कर रहे हैं एफआईवीए (FIVA) वर्ल्ड व्हीकल हेरिटेज अवॉर्ड की.

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ये भारत की पहली और एक मात्र कार है, जिसे ये अवॉर्ड मिला है. इस अवॉर्ड के साथ मारुति 800 दुनिया की उन 21 ऐतिहासिक कारों की लिस्ट में शामिल हुई है, जिन्हें दुनिया की ऑटोमोबाइल विरासत के लिए अहम माना जाता है. एफआईवीए (FIVA) ऐतिहासिक गाड़ियों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय नॉन-प्रॉफिट फेडरेशन है और यूनेस्को (UNESCO) का एक गैर-सरकारी साझेदार भी है.

मारुति 800 ने भारत में प्राइवेट मोबिलिटी की तस्वीर को बदलने में बड़ा योगदान दिया है. आम आदमी की कार कही जाने वाली मारुति 800 का देश की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी प्रभाव रहा है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

क्यों खास है ये कार?

मारुति 800 को कंपनी ने 1983 में लॉन्च किया था. ये कार उस वक्त भारतीय बाजार में लॉन्च हुई थी, जब प्राइवेट कार खरीदना किसी सपने जैसा था. वहीं घरेलू बाजार में सिर्फ कुछ ही विकल्प मौजूद थे. इसका कॉम्पैक्ट साइज, किफायती कीमत और आसान ड्राइविंग कैरेक्टर इसे भारत के लिए खास बनाता है.

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कार का ओरिजनल मॉडल सुजुकी एसएस80 पर बेस्ड था. इस कार को सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और भारत सरकार के बीच हुई साझेदारी के तहत बनाया गया था. मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की शुरुआत 40 हजार कारों की ऐनुअल कैपेसिटी के साथ हुई थी. कंपनी ने तीस सालों तक इसका प्रोडक्शन जारी रखा.

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इस दौरान इसकी 29 लाख से ज्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई. इससे मारुति सुजुकी को इंटरनेशनल मार्केट में भी एक पहचान मिली. कार का यूरोप में एक्सपोर्ट 1987 में शुरू हुआ. आज मारुति सुजुकी 120 देशों में सालाना 4 लाख गाड़ियों को एक्सपोर्ट करती है. इसकी नींव मारुति 800 ने ही रखी थी.

1983 में शुरू हुआ कार का प्रोडक्शन भारत में 2014 तक जारी रहा. ये भारत की पहली मास मार्केट कार थी. इसमें 796 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता था, जो 37 बीएचपी की पावर और 59 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता था.

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