यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों और स्कूल प्रबंधन के लिए एक बेहद अहम खबर है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), प्रयागराज ने साल 2027 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों (टेंटेट‍िव एग्जाम सेंटर्स) की जिलेवार सूची जारी कर दी है.

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इस संभावित सूची में यह साफ तौर पर बताया गया है कि किस स्कूल के छात्र किस परीक्षा केंद्र पर बैठकर परीक्षा देंगे. सभी छात्र, अभिभावक और स्कूल प्रशासन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपने जिले और स्कूल के हिसाब से आवंटित सेंटर की पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं.

DM की कमेटी की मंजूरी के बाद जारी हुई लिस्ट

बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, यह सूची जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) और संबंधित जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति की मंजूरी मिलने के बाद वेबसाइट पर अपलोड की गई है. हालांकि, यह अभी संभावित (प्रोव‍िजनल) सूची है. अगर किसी स्कूल या छात्र को आवंटित परीक्षा केंद्र की दूरी, सुविधाओं या किसी अन्य गड़बड़ी को लेकर कोई शिकायत है, तो बोर्ड ने सुधार के लिए आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है.

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21 नवंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं

बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संभावित परीक्षा केंद्रों की सूची पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2026 तय की गई है. स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र या स्कूल प्रबंधक तय समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

जरूरी शर्त: कोई भी आपत्ति बिना ठोस कारण और जरूरी दस्तावेजों के स्वीकार नहीं की जाएगी. आवेदक को साफ शब्दों में बताना होगा कि सेंटर आवंटन में क्या समस्या या गड़बड़ी है.

सिर्फ ऑनलाइन मोड: बोर्ड ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आपत्तियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही ली जाएंगी. डाक से या दफ्तर जाकर ऑफलाइन दी गई किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा. 21 नवंबर के बाद मिलने वाले आवेदनों को भी रद्द कर दिया जाएगा.

कैसे दर्ज कराएं अपनी आपत्ति?

यदि आपके स्कूल या परीक्षा केंद्र के आवंटन में कोई त्रुटि है, तो नीचे दिए गए आसान तरीकों से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है:

सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर स्कूल के लॉग-इन पोर्टल पर क्लिक करें और स्कूल के वैध यूजर आईडी व पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें.

अंदर जाने के बाद परीक्षा केंद्रों की सूची पर आपत्ति दर्ज कराने वाले लिंक पर क्लिक करें.

यहां आवंटित सेंटर से जुड़ी अपनी समस्या या गड़बड़ी का पूरा विवरण लिखें.

अपनी बात के समर्थन में जरूरी दस्तावेज (डॉक्यूमेंट्स) अपलोड करें.

सबमिट करने से पहले भरी गई सभी जानकारियों को एक बार ध्यान से जरूर जांच लें और फिर फाइनल सबमिशन पूरा करें.

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