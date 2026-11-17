ई-कॉमर्स कंपनी Meesho के को-फाउंडर और CEO विदित आत्रे ने बेंगलुरु में 83.81 करोड़ रुपये में दो लग्जरी रिहायशी प्लॉट खरीदे हैं. ये दोनों प्लॉट BYJU'S के संस्थापक बायजू रवींद्रन के परिवार के सदस्यों से खरीदे गए हैं. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक, यह सौदा जुलाई 2026 में हुआ था. रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म Zapkey ने इन दस्तावेजों की जानकारी जुटाई है.

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दोनों प्लॉट बेंगलुरु के पूर्वी हिस्से में येलहंका नहीं, बल्कि येलामार (Yemalur) स्थित Epsilon Residential Villas नाम की लग्जरी टाउनशिप में हैं. इनका कुल क्षेत्रफल 33,485 वर्ग फुट है. इस हिसाब से विदित आत्रे ने औसतन करीब 25,029 रुपये प्रति वर्ग फुट की कीमत पर जमीन खरीदी है.

बायजू रवींद्रन के परिवार से दो अलग-अलग सौदे

रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, पहला प्लॉट 18,305 वर्ग फुट का है, जिसे विदित आत्रे ने बायजू रवींद्रन की पत्नी दिव्या गोकुलनाथ से 48.11 करोड़ रुपये में खरीदा है. इस सौदे के हिसाब से प्लॉट की कीमत करीब 26,280 रुपये प्रति वर्ग फुट बैठती है.

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वहीं, दूसरा प्लॉट 15,180 वर्ग फुट का है, जिसे उन्होंने 35.70 करोड़ रुपये में खरीदा है. यह जमीन बायजू रवींद्रन के भाई की पत्नी दीप्ति अखिला राघवन के नाम पर थी. इस सौदे में जमीन की कीमत करीब 23,521 रुपये प्रति वर्ग फुट रही.

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दीप्ति अखिला राघवन की शादी बायजू रवींद्रन के भाई और BYJU'S के सह-संस्थापक रिजू रवींद्रन से हुई है. दोनों प्लॉट के बिक्री दस्तावेज 24 जुलाई 2026 को तैयार किए गए और 27 जुलाई को इनका रजिस्ट्रेशन हुआ. दोनों जमीन आपस में जुड़ी हुई हैं और मिलकर एक बड़ा रिहायशी प्लॉट बनाती हैं.

बेंगलुरु की पॉश सोसायटी में है प्रॉपर्टी

Epsilon Residential Villas बेंगलुरु की महंगी और खास रिहायशी सोसायटी में गिनी जाती है. यहां बड़े आकार के स्वतंत्र विला बने हैं और टेक्नोलॉजी व कॉरपोरेट जगत की कई जानी-मानी हस्तियां रहती हैं. यह सोसायटी बेंगलुरु के येलामार इलाके में ओल्ड एयरपोर्ट रोड के पास स्थित है. यहां विप्रो के चेयरमैन रिशद प्रेमजी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के CEO वरुण बेरी और पेज इंडस्ट्रीज के अशोक जेनोमल जैसी हस्तियों के भी आवास हैं.

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2015 में शुरू की थी Meesho कंपनी

विदित आत्रे ने साल 2015 में IIT दिल्ली में अपने सहपाठी संजीव बरनवाल के साथ मिलकर Meesho की शुरुआत की थी. बेंगलुरु स्थित यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आज देश के बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस में शामिल है. इसके जरिए देशभर के ग्राहकों और छोटे कारोबारियों को ऑनलाइन खरीद-बिक्री का मंच मिलता है.



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