NCP के विलय पर सुनेत्रा पवार ने नहीं खोले पत्ते, संजय राउत बोले- 20, 22 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के एक होने की चर्चा तेज हो गई है. इस बीच महाराष्ट्र की डिप्टी CM और NCP अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने विलय के सवाल पर साफ जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि सही वक्त आने पर सभी को पता चल जाएगा.

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वहीं, शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि सुनेत्रा पवार के गुट के 20 से 22 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं. उनका कहना है कि ये विधायक शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं.

विलय पर सुनेत्रा पवार ने क्या कहा?

बुधवार को बारामती में सुनेत्रा पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं. इस दौरान उनसे शरद पवार के गुट के साथ NCP के विलय को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप सभी दूसरे मुद्दे को लेकर उत्सुक हैं. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अलग विषय पर है. सही वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा.

सुनेत्रा ने यह साफ नहीं किया कि दोनों गुटों के बीच विलय को लेकर बातचीत चल रही है या नहीं. उनके इस जवाब के बाद अटकलें और तेज हो गईं.

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संजय राउत का दावा- 20 से 22 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी

इस बीच संजय राउत ने दावा किया कि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली NCP के 20 से 22 विधायक पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं. राउत का कहना है कि, ये विधायक शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं. ये मुलाकातें सिर्फ हालचाल पूछने के लिए नहीं हो रही हैं.

राउत ने कहा कि ये विधायक या तो शरद पवार के गुट में लौट सकते हैं या फिर चुनाव से पहले किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि अगर विधायक अपने पुराने राजनीतिक घर में लौटते हैं, तो इसे विलय नहीं कहा जाना चाहिए.

प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार की मुलाकात से बढ़ी चर्चा

दोनों गुटों के एक होने की चर्चा तब तेज हुई, जब 5 नवंबर को NCP के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई के अस्पताल में शरद पवार से मुलाकात की. उस वक्त शरद पवार की तबीयत खराब थी. मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था. इसमें शरद पवार को 10 नवंबर के बाद मिलने की बात कहते सुना गया. हालांकि, प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि वह सिर्फ उनका हालचाल जानने गए थे.

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इसके बाद पार्थ पवार ने भी दो दिनों में दो बार अपने दादा शरद पवार से मुलाकात की. इन बैठकों के बाद दोनों गुटों के बीच बातचीत की अटकलें बढ़ गईं.

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बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार की पार्टी में भी कुछ नेताओं के बीच नाराजगी है. पार्टी में अहम नियुक्तियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने सवाल उठाए हैं. सुनेत्रा ने विधायकों की एक बैठक भी बुलाई थी.

दरअसल, NCP में साल 2023 में फूट पड़ गई थी. तब अजित पवार ने शरद पवार से अलग होकर महाराष्ट्र में BJP के नेतृत्व वाले गठबंधन का साथ दिया था. इसके बाद पार्टी दो गुटों में बंट गई. सुनेत्रा पवार अब अजित पवार वाले NCP गुट की अध्यक्ष हैं. यह गुट महायुति सरकार का हिस्सा है. वहीं, शरद पवार NCP (शरदचंद्र पवार) का नेतृत्व कर रहे हैं.

NCP नेता सुनील तटकरे ने कहा है कि फिलहाल दोनों गुटों के बीच विलय को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है. हालांकि, उनका कहना था कि अगर अजित पवार जीवित होते तो दोनों गुट एक हो गए होते.

BJP की सहमति पर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस?

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर NCP के दोनों गुट विलय का फैसला करते हैं, तो BJP के नेतृत्व वाले गठबंधन से भी सलाह लेनी होगी. BJP नेता आशीष शेलार ने इस चर्चा पर भाई दूज का जिक्र करते हुए कहा कि अगर पवार परिवार के भाई-बहन साथ आ रहे हैं, तो यह खुशी की बात है.

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फिलहाल सुनेत्रा पवार ने विलय पर कोई साफ संकेत नहीं दिया है. संजय राउत के 20 से 22 विधायकों के पार्टी छोड़ने के दावे की भी संबंधित विधायकों ने पुष्टि नहीं की है. ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में NCP के दोनों गुटों के भविष्य को लेकर सस्पेंस बना हुआ है.

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