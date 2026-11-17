कर्नाटक में अब बसों पर तंबाकू के विज्ञापन दिखाना और IT कंपनियों में स्मोकिंग जोन बनाना आसान नहीं रह सकता. राज्य सरकार सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू के प्रचार पर रोक लगाने की संभावनाएं तलाश रही है. इसके साथ ही बेंगलुरु की टेक कंपनियों में बने स्मोकिंग जोन को लेकर भी नए नियमों पर विचार हो रहा है. स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर ने कहा है कि इन व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी. सरकार का मकसद खासतौर पर युवाओं और उन लोगों को तंबाकू के धुएं से बचाना है, जो खुद धूम्रपान नहीं करते.

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स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर ने 17 नवंबर को बेंगलुरु में 'तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0' की शुरुआत के दौरान इस मुद्दे पर बात की. उन्होंने BMTC बसों पर गुटखा और तंबाकू से जुड़े विज्ञापनों को लेकर भी ध्यान देने की बात कही.

सरकार सार्वजनिक जगहों और बसों पर तंबाकू के सीधे या परोक्ष प्रचार को रोकने की संभावनाओं पर विचार कर रही है. हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि राज्य सरकार जनवरी 2026 में ही KSRTC, BMTC समेत चारों परिवहन निगमों की बसों और बस अड्डों पर तंबाकू उत्पादों का प्रचार करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्देश दे चुकी है. अब नए सिरे से इस व्यवस्था की समीक्षा और पालन पर ध्यान दिया जा रहा है.

IT कंपनियों के स्मोकिंग जोन पर भी नजर

बेंगलुरु की बड़ी IT और टेक कंपनियों में बने स्मोकिंग जोन भी सरकार के विचार के दायरे में हैं. मंत्री खादर ने कहा कि लाखों कर्मचारियों वाली कंपनियों में धूम्रपान को पूरी तरह रोकना आसान नहीं है. इसी वजह से अलग स्मोकिंग जोन बनाने की व्यवस्था दी गई थी.

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हालांकि, अब इन जोन पर नियंत्रण लगाने का सुझाव आया है और सरकार इसकी समीक्षा करेगी. इसका मकसद खुले स्थानों पर धूम्रपान और उसके धुएं से दूसरे कर्मचारियों को होने वाली परेशानी कम करना है.

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युवाओं को लेकर भी जताई चिंता

मंत्री ने फिल्मों और टीवी में सिगरेट के साथ दिखने वाले कलाकारों को देखकर युवाओं के प्रभावित होने पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि युवाओं को ऐसे कलाकारों को अपना आदर्श नहीं मानना चाहिए. पर्दे पर सिगरेट पीते दिखना और असल जिंदगी में इसकी लत लगाना दोनों अलग बातें हैं.

उन्होंने ई-सिगरेट की अवैध बिक्री पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी. फिलहाल सरकार की ओर से इन प्रस्तावों को लेकर कोई अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है. लेकिन इन पर विचार शुरू होने से साफ है कि कर्नाटक में तंबाकू के प्रचार और सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान को लेकर नियमों को और सख्त करने की तैयारी है.

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