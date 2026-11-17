उत्तर प्रदेश का बताकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसवाले, दो लड़कों को डंडे से पीटते हुए कहीं ले जा रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश की घटना है जहां पुलिस ने लड़कियों से छेड़खानी करने वाले इन मुस्लिम लड़कों को सबक सिखा दिया.

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वीडियो शेयर करने वाले कई लोग लिख रहे हैं कि अगर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव सत्ता में वापस आए तो ऐसे लोगों को खुली छूट मिल जाएगी.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के उज्जैन का है. सरेआम फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने दोनों लड़कों का जुलूस निकाला था. इनके नाम साहिल भगोरिया और सचिन उर्फ आयुष हैं और ये हिंदू हैं.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें मध्य प्रदेश के एक स्थानीय न्यूज आउटलेट ‘खबरें लाइव’ के यूट्यूब चैनल पर इससे जुड़ी रिपोर्ट मिली. इसे 9 अक्टूबर, 2026 को अपलोड किया गया था. इसके मुताबिक, उज्जैन के वाल्मीकि नगर में पुरानी रंजिश के चलते साहिल और सचिन ने सुजल नाम के एक व्यक्ति को धमकाने के लिए हवाई फायरिंग की थी.

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दैनिक भास्कर में 8 अक्टूबर, 2026 को छपी रिपोर्ट के मुताबिक भी, दोनों आरोपियों के नाम साहिल भगोरिया और सचिन उर्फ आयुष हैं. दोनों ने वाल्मीकि नगर निवासी सुजल खरे के घर के बाहर पुराने विवाद के चलते फायरिंग की थी.

माधव नगर थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था. वाल्मीकि नगर से देसाई नगर तक दोनों की परेड कराई गई थी. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने डंडे और पाइप से उनकी पिटाई भी की थी. उनके पास से एक पिस्टल भी जब्त की गई है.

'हिंदुस्तान' अखबार ने भी इस घटना से संबंधित एक पुलिस अधिकारी के बयान को रिपोर्ट किया था. अधिकारी ने बताया है कि दोनों लड़के आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उन्हें घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया था.

माधव नगर थाने के सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सोलंकी ने आजतक को बताया कि दोनों आरोपी हिंदू हैं. साफ है कि ये वीडियो मध्य प्रदेश का है और दोनों आरोपी हिंदू हैं.

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