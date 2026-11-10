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नेपाल कैसीनो जाने का शौकीन थाने का मुंशी? महराजगंज में जब्त पटाखों को बेचने पर एक्शन!

यूपी के महराजगंज जिले के निचलौल थाने में एक अनोखा और सनसनीखेज मामला सामने आया है. पकड़े गए पटाखों के बटवारे और विवाद के चलते हेड मोहर्रिर ने नशीली दवाओं का ओवरडोज खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है.

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आरोपी हेड मोहर्रिर सस्पेंड (Photo- ITG)
आरोपी हेड मोहर्रिर सस्पेंड (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की भारत-नेपाल सीमा पर स्थित निचलौल थाने में तैनात हेड मोहर्रिर (सिपाही) ने पटाखों को बेचने के विवाद के बाद थानेदार और उनके कारखास समेत 7 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. नाराज होकर उसने नशीली दवाओं का ओवरडोज तक खा लिया. घटना के समय थानेदार हाई कोर्ट गए हुए थे. मामले की जानकारी मिलते ही साथी पुलिसकर्मियों ने उसे आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए हेड मोहर्रिर को निलंबित कर दिया है.

थानेदार की गैरमौजूदगी में पटाखों का खेल

बताया जा रहा है कि थानेदार एक केस के सिलसिले में जब हाई कोर्ट गए हुए थे, तब पीछे से हेड मोहर्रिर ने मौका पाकर थाने में पकड़े गए पटाखों को बेचना शुरू कर दिया. जब थानेदार वापस लौटे और उन्हें इस बात की जानकारी हुई, तो उन्होंने हेड मोहर्रिर को कड़ी फटकार लगाई. इस बात से आहत होकर उसने खौफनाक कदम उठाया.

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सुसाइड नोट और व्हाट्सएप स्टेटस का ड्रामा

हेड मोहर्रिर ने नशीली दवाओं का ओवरडोज खाने से पहले एक सुसाइड नोट लिखकर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया था. उसने अपने नोट में थानेदार और उनके कथित कारखास समेत कुल सात लोगों पर प्रताड़ित करने और उसे चोर घोषित करके बेइज्जत करने का गंभीर आरोप लगाया, जिससे महकमे में हड़कंप मच गया.

एसपी की कार्रवाई और जांच

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पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने मामले की तुरंत जांच कराई. जांच में सामने आया कि हेड मोहर्रिर पर साथी पुलिसकर्मियों से झूठ बोलकर पैसे लेना और नेपाल के कैसीनो में जुआ खेलने के आरोप हैं. एसपी ने प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उसे निलंबित कर दिया और सदर सीओ को जांच सौंपी.

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