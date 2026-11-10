scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिर्फ योग और अध्यात्म... जेल में पूरी तरह बदल गई लग्जरी लाइफ जीने वाली श्रद्धा दुबे

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की आरोपी श्रद्धा दुबे की जिंदगी जेल में पूरी तरह बदल गई है. बहन रश्मि के साथ 40-45 महिला कैदियों वाली बैरक में बंद श्रद्धा से अब तक परिवार का कोई सदस्य मिलने नहीं पहुंचा है.

Advertisement
X
श्रद्धा दुबे. (File Photo: ITG)
श्रद्धा दुबे. (File Photo: ITG)

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की आरोपी श्रद्धा दुबे की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है. कभी लग्जरी लाइफ जीने वाली श्रद्धा अब जेल की चारदीवारी के भीतर योग और अध्यात्म के सहारे दिन गुजार रही है. सुबह-शाम योग करना और पूजा-पाठ करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है. जेल में वह अपनी बहन रश्मि और दूसरी महिला बंदियों के साथ समय बिता रही है.

जेल सूत्रों के मुताबिक, श्रद्धा दुबे ने जेल के भीतर अपनी दिनचर्या सामान्य रखने की कोशिश की है. वह सुबह और शाम योग करती है. इसके अलावा पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताती है. दिन के बाकी समय में वह अपनी बहन रश्मि और बैरक में मौजूद दूसरी महिला कैदियों से बातचीत करती है.

40-45 महिला कैदियों वाली बैरक में बंद हैं दोनों बहनें
श्रद्धा और उसकी बहन रश्मि को 40 से 45 महिला कैदियों वाली बैरक में रखा गया है. जेल की जिंदगी और पहले की लग्जरी लाइफ के बीच आए बड़े अंतर से दोनों बहनें परेशान बताई जा रही हैं. हैरानी की बात यह है कि जेल में अब तक परिवार का कोई सदस्य या परिचित उनसे मिलने नहीं पहुंचा है.

सम्बंधित ख़बरें

श्रद्धा दुबे का 'क्लोज फ्रेंड' जुल्फी कौन है? रईसों को करते थे ब्लैकमेल!
श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि. (Photo: ITG)
श्रद्धा दुबे और बहन की बढ़ी कस्टडी, आखिर पुलिस ने क्यों नहीं मांगी रिमांड?
सीढ़ियों से नीचे उतरने का वीडियो आया सामने. (Photo: Screengrab)
हाथ में हाथ और सीढ़ियां... मॉडल श्रद्धा दुबे के साथ दिखा शिवा! Video
Shiva Sharma Murder Case disclosure
प्राइवेट तस्वीरें, न्यूड डांस और घंटों तक टॉर्चर... श्रद्धा की खौफनाक करतूत
Shraddha Dubey tortured Shiva Dubey
श्रद्धा ने श‍िवा को बगैर कपड़े नाचने पर क‍िया था मजबूर; देखें वारदात

श्रद्धा की अब तक केवल दो बार अपने वकील से मुलाकात हुई है. 31 अक्टूबर को उसकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी. अब 13 नवंबर को उसकी बढ़ी हुई न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होगी.

Advertisement

12 दिन तक फरारी, फिर नागपुर से हुई गिरफ्तारी
कारोबारी शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को मौत के बाद श्रद्धा दुबे फरार हो गई थी. उसने अपनी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश के साथ करीब 12 दिनों तक गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की. इस दौरान नेपाल, रायबरेली, लखनऊ और आगरा में उसके ठिकाने बदलते रहे.

आखिरकार 22 अक्टूबर को STF और हजरतगंज पुलिस की टीम ने श्रद्धा को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद से ही वह जेल में बंद है. अब उसकी जिंदगी योग, पूजा-पाठ और जेल की दिनचर्या के बीच गुजर रही है. कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से जुड़े इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    EPFO ने दी सुविधा... घर बैठे PF अकाउंट में अपडेट कर सकेंगे ये डिटेल, जानें ऑनलाइन प्रोसेस |
    'हमसे सलाह मशवरा करेंगे', NCP के दो गुटों के मर्जर पर क्या बोले फडणवीस |
    न्यूजीलैंड में क्यों आग बरसा रहे अंशुल कंबोज? हरियाणा के एक मैदान से जुड़ा है पूरा किस्सा |
    अकेले नदी साफ करने वाले बिट्टू तबाही पड़े बीमार हाथ-पैरों की चमड़ी गली |
    'प्यार, साहस, हिम्मत और मजबूती की मिसाल', सोनिया गांधी की किताब पर बोले दामाद रॉबर्ट वाड्रा |
    बस्ती की सियासत का अनोखा चेहरा! बसपा से शुरू हुआ सफर, सपा-कांग्रेस होते हुए भाजपा तक पहुंचा |
    भाई दूज क्यों और कैसे मनाई जाती है? जानें इसका कारण |
    चीन में ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग होंगे आमने-सामने, देखें US Top-10 |
    Chaas Kadhi Recipe: लंच में बनाएं चटपटी और टेस्टी छाछ की कढ़ी, गरमा-गरम चावल के साथ लगेगी बेहद टेस्टी |
    दिवाली के बाद बढ़ा प्रदूषण, अस्थमा-COPD के मरीज बन रहे शिकार; डॉक्टर से बिना पूछे बंद न करें दवाएं
    Advertisement