Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर राशि के अनुसार दें अपनी बहन को ये गिफ्ट, चमक उठेगा भाग्य!

Bhai Dooj 2026: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के अटूट रिश्ते और प्यार का प्रतीक है. दिवाली के बाद आने वाला यह पर्व दोनों के लिए बेहद खास होता है. इस दिन बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं. वहीं, भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर उन्हें खास महसूस कराते हैं.

और पढ़ें

लेकिन जब बात बहन के लिए गिफ्ट चुनने की आती है, तो अक्सर समझ नहीं आता कि ऐसा क्या दिया जाए, जो उसे पसंद भी आए और उसके लिए शुभ भी हो. अगर आप भी इस भाई दूज पर अपनी बहन को कोई खास तोहफा देने की सोच रहे हैं, तो उसकी राशि के अनुसार गिफ्ट चुन सकते हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं में हर राशि के लिए कुछ खास रंग और चीजें शुभ मानी गई हैं. आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक की बहनों के लिए कौन-सा गिफ्ट अच्छा रहेगा.

भाई दूज पर तिलक का शुभ मुहूर्त

इस साल 11 नवंबर को भाई दूज मनाया जाएगा. तिलक लगाने का शुभ समय दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. बहनें इस शुभ अवधि में अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी खुशहाली की कामना कर सकती हैं.

Advertisement

राशि के अनुसार बहन को दें ये गिफ्ट

मेष राशि

मेष राशि वाली बहनों को नई और रोमांचक चीजें पसंद आती हैं. ऐसे में आप उन्हें फिटनेस से जुड़ा कोई सामान, स्पोर्ट्स एक्सेसरी या एडवेंचर ट्रिप का वाउचर गिफ्ट कर सकते हैं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वाली बहनों को सुंदर और लग्जरी चीजें पसंद आती हैं. ऐसे में आप उन्हें अच्छी ज्वेलरी, सिल्क की साड़ी या घर की सजावट से जुड़ा कोई खूबसूरत सामान गिफ्ट कर सकते हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वाली बहनों को आप सोने या चांदी की अंगूठी में पन्ना जड़वाकर गिफ्ट कर सकते हैं. इसके अलावा कोई स्टाइलिश एक्सेसरी भी दे सकते हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि वाली बहनों को भाई दूज पर सफेद रंग के कपड़े देना अच्छा रहेगा. आप उन्हें सफेद रंग का सूट, साड़ी या कोई सुंदर ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि वाली बहनों को स्टाइलिश और फैशनेबल चीजें पसंद आती हैं. ऐसे में आप उन्हें डिजाइनर ड्रेस, खूबसूरत ज्वेलरी या लाल रंग से जुड़ा कोई खास गिफ्ट दे सकते हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि वाली बहनों को आप पन्ने से जुड़ी कोई ज्वेलरी या एक्सेसरी गिफ्ट कर सकते हैं. पन्ने के हरे रंग वाली कोई खूबसूरत चीज भी उन्हें दे सकते हैं.

Advertisement

तुला राशि

तुला राशि वाली बहनों को स्टाइलिश और क्लासी चीजें पसंद आती हैं. ऐसे में आप उन्हें अच्छा परफ्यूम, डिजाइनर घड़ी या कोई खूबसूरत आर्टवर्क गिफ्ट कर सकते हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वाली बहनों को आप अच्छा परफ्यूम, खूबसूरत ज्वेलरी या कोई पसंदीदा किताब गिफ्ट कर सकते हैं. अगर उन्हें पढ़ने का शौक है, तो उनकी पसंद के लेखक की किताब देना भी एक अच्छा विकल्प रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि वाली बहनों को घूमना-फिरना और नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद होता है. ऐसे में आप उन्हें ट्रैवल बैग, स्टाइलिश बैकपैक या ट्रिप वाउचर गिफ्ट कर सकते हैं.

मकर राशि

मकर राशि वाली बहनों को उनकी जरूरत और पसंद के हिसाब से गिफ्ट दे सकते हैं. अगर बहन नौकरी करती हैं, तो उनके लिए स्टाइलिश ऑफिस बैग, अच्छी घड़ी या डेस्क ऑर्गेनाइजर बढ़िया विकल्प हो सकता है. वहीं, पढ़ाई करने वाली बहनों को कोई खास गैजेट, स्मार्ट स्टडी लैंप या स्टेशनरी सेट गिफ्ट कर सकते हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वाली बहनों को नई तकनीक और गैजेट्स से जुड़े गिफ्ट पसंद आ सकते हैं. ऐसे में उनके लिए ब्लूटूथ स्पीकर, वायरलेस ईयरबड्स या स्मार्ट वॉटर बॉटल अच्छा विकल्प हो सकता है.

मीन राशि

मीन राशि वाली बहनों के लिए कोई सुंदर इनडोर प्लांट या आकर्षक प्लांट पॉट अच्छा गिफ्ट हो सकता है.

---- समाप्त ----